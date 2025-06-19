الاحتلال يزعم إحباط محاولة تسلل أشخاص من الأردن لتهريب أسلحة

وطنا اليوم:ادّعى جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد وإحباط محاولة تسلل مشتبه بهم حاولوا التسلل عبر نهر الأردن إلى الأراضي المحتلة لتهريب اسلحة، لكنهم فروا عائدين إلى الأراضي الأردنية.

وقالت القناة 14 العبرية، إن قوات الاحتلال عثرت على حقيبة تحتوي على أسلحة وأجزاء من أسلحة M-16.

وأضافت، أنها تواصل حاليا عمليات البحث عن مشتبه بهم آخرين في عمليات رصد تسلل أخرى