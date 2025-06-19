بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية

4 ساعات ago
البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية

وطنا اليوم:عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني اجتماعها الرابع لعام 2025، حيث تم تقييم التطورات الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية، وكذلك المستجدات الاقتصادية الإقليمية والدولية والتوترات الجيوسياسية في المنطقة وانعكاساتها المحتملة على الاقتصاد الأردني. وبناء على ذلك، قررت اللجنة الإبقاء على أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير.
وأكدت اللجنة في هذا الإطار متابعة البنك المركزي الأردني الحثيثة لكافة المستجدات، والتزامه بتطبيق السياسات والإجراءات النقدية والمصرفية الكفيلة بالمحافظة على الاستقرار النقدي وسلامة الجهاز المصرفي، وبالتالي تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي.
وعكست المؤشرات الاقتصادية الكلية المتحققة سلامة الأداء الاقتصادي والنقدي ومنعته، حيث بلغت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي 22.8 مليار دولار في نهاية أيار 2025، وتكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.8 شهراً. كما تم احتواء معدلات التضخم عند مستويات قريبة من 2% خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي.
كما عكست مؤشرات أداء القطاع المصرفي في المملكة صلابة القاعدة الرأسمالية للبنوك وجودة محافظها الاستثمارية، مع ارتفاع إجمالي ودائع العملاء لديها بنسبة 6.8%،على أساس سنوي، لتصل إلى 47.3 مليار دينار في نهاية شهر نيسان 2025، وتسجيل التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبلها نموًا بنسبة 3.4%،على أساس سنوي، لتبلغ نحو35.2 مليار دينار.
وحققت مؤشرات القطاع الخارجي كذلك تطورات إيجابية في أدائها، حيث سجلت الصادرات الكلية نمواً ملموسا نسبته 11.6% خلال الربع الأول من العام الحالي، لتصل قيمتها إلى 3.3 مليارات دولار. كما ارتفع الدخل السياحي بنسبة 15.7% خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي ليصل إلى3.1 مليار دولار، وارتفعت كذلك تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 3.0% خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي لتصل إلى1.2 مليار دولار.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:20

وسط ارتياح عام بين الطلبة .. البدء بتصحيح أوراق مبحث التربية الإسلامية

14:07

جثة داخل منزل في إربد والأمن يحقق

14:03

بداية فصل الصيف فلكيا السبت المقبل

13:57

وزير التربية يدعو طلبة التوجيهي لاتباع الارشادات وعدم الالتفات للشائعات

13:49

الأمن يتلقى عدة بلاغات بشأن سقوط أجسام في عدد من محافظات المملكة

13:42

%95.5 رضا المواطنين عن سهولة الإجراءات في مراكز الخدمات الحكومية

12:31

الأمن العام: إصابة طفلة بسقوط طائرة مسيّرة في الأزرق

12:28

علان ينصح الأردنيين بشراء الذهب

12:23

موقف أكون أو لا أكون

12:17

أميركا تحرك أصولا عسكرية وتضع قيودا لدخول أكبر قواعدها بالشرق الأوسط

12:08

الجيش الإيراني يهدد.. وإسرائيل تؤكد خامنئي سيدفع الثمن

11:48

مونديال الأندية.. يوفنتوس يقسو على العين الإماراتي بخماسية

وفيات
وفيات الخميس 19-6-2025CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), default quality?وفيات الأربعاء 18-6-2025وفيات الثلاثاء 17-6-2025وفيات الإثنين 16 – 6 – 2025