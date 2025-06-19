نحو 209 آلاف طالب وطالبة يقدمون امتحان التربية الإسلامية اليوم

وطنا اليوم:يتوجه اليوم الخميس طلبة الثانوية العامة – التوجيهي – للاختبارات الوزارية النهائية في تمام الساعة 10 صباحا لتقديم مبحث التربية الإسلامية في الجلسة الأولى، بورقة موحدة تشمل جميع الفروع الأكاديمية والمهنية، موزعين على النحو التالي: 89,634 في الفرع العلمي، 94,232 في الأدبي، 200 في الشرعي، 9,059 في الصناعي، 4,701 في الزراعي، 2,021 في الفندقي والسياحي، و10,024 في فرع الاقتصاد المنزلي.

حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم عن برنامج امتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة – التوجيهي – لعام 2025 لطلبة الصف الثاني عشر، والذي من المقرر أن يبدأ يوم الخميس الموافق 19 حزيران 2025، ويستمر حتى الخميس الموافق 10 تموز 2025.

ووفقًا للجدول المعلن، تُعقد الجلسة الأولى من الامتحانات في تمام الساعة 10:00 صباحًا، فيما تُعقد الجلسة الثانية في تمام الساعة 1:00 ظهرًا.

فيما تُعقد الامتحانات في 826 مدرسة موزعة على مديريات التربية والتعليم في مختلف محافظات.

ودعت الوزارة الطلبة إلى الحضور إلى قاعات الامتحان قبل الموعد بوقت كافٍ، وتجنب الالتفات إلى الشائعات، والالتزام بالتعليمات الناظمة التي تمنع إدخال الهواتف المحمولة، الساعات الإلكترونية، أو أي أجهزة غير مصرح بها.

كما شددت على ضرورة إحضار بطاقة الهوية الشخصية أو جواز السفر للطلبة الأردنيين وغير الأردنيين، والبطاقة الأمنية للطلبة السوريين ممن لا يحملون جواز سفر. وأكدت أن الوقت المخصص للامتحان كافٍ، مع تخصيص عشر دقائق إضافية لتعويض الوقت الذي يُستهلك في توزيع الأوراق.

من جهتها، أكدت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أنه حفاظًا على نزاهة امتحانات شهادة الثانوية العامة وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، سيتم حجب كافة تطبيقات التراسل التي تؤثر على سير الامتحانات طيلة فترة انعقادها، في مدارس المملكة كافة، التي سيتم عقد الامتحانات فيها، وخلال فترة إجراء الامتحانات فقط.