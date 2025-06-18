عبد الفتاح خلف النجادا في ذمة الله

عزاء عشيرة النجادا

وطنا اليوم – (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتي) .

تنعى عشيرة النجادا ببالغ الحزن والاسى المرحوم

عبد الفتاح خلف النجادا .

شقيق كل من المرحوم خالد و المرحوم مخلد والعين الاسبق / اللواء المتقاعد عبد والمرحوم محمد و والد كل من إياد ، ايهاب ، احمد

تشييع الجثمان بعد صلاة العصر من مسجد منشية ماعين الى مقبرة ماعين ،

تقبل التعازي في جمعية البلقاء / مادبا يومي الاربعاء والخميس بعد صلاة العصر