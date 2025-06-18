عبد الفتاح خلف النجادا في ذمة الله

عزاء عشيرة النجادا
وطنا اليوم – (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتي) .
تنعى عشيرة النجادا ببالغ الحزن والاسى المرحوم
عبد الفتاح خلف النجادا .
شقيق كل من المرحوم خالد و المرحوم مخلد والعين الاسبق / اللواء المتقاعد عبد والمرحوم محمد و والد كل من إياد ، ايهاب ، احمد
تشييع الجثمان بعد صلاة العصر من مسجد منشية ماعين الى مقبرة ماعين ،
تقبل التعازي في جمعية البلقاء / مادبا يومي الاربعاء والخميس بعد صلاة العصر