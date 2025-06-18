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عبد الفتاح خلف النجادا في ذمة الله

4 دقائق ago
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عزاء عشيرة النجادا

وطنا اليوم – (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتي) .

تنعى عشيرة النجادا ببالغ الحزن والاسى المرحوم
عبد الفتاح خلف النجادا .
شقيق كل من المرحوم خالد و المرحوم مخلد والعين الاسبق / اللواء المتقاعد عبد والمرحوم محمد و والد كل من إياد ، ايهاب ، احمد

تشييع الجثمان بعد صلاة العصر من مسجد منشية ماعين الى مقبرة ماعين ،

تقبل التعازي في جمعية البلقاء / مادبا يومي الاربعاء والخميس بعد صلاة العصر


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