الاتصالات: حجب تطبيقات التراسل في مناطق عقد امتحانات الثانوية العامة

وطنا اليوم:أكدت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أنه حفاظًا على نزاهة امتحانات شهادة الثانوية العامة وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم سيتم حجب كافة تطبيقات التراسل التي تؤثر على سير الامتحانات وذلك اعتباراً من 19/6/2025 ولغاية 10/7/2025 في مدارس المملكة كافة التي سيتم عقد الامتحانات فيها وخلال فترة إجراء الطلبة الامتحانات فقط.

وأشارت الهيئة، في بيان، الأربعاء، أن قرار الحجب جاء كخطوة احترازية لمنع الغش وتسريب أسئلة الامتحانات والسعي نحو تحقيق العدالة والمصداقية في نتائج امتحانات الثانوية العامة الذي يعد مصلحة وطنية عليا وأساسًا للعملية التعليمية والأكاديمية في المملكة.

وأضافت الهيئة أن حجب التطبيقات سيتم قبل دقائق قليلة من زمن بدء الامتحانات وسينتهي بعد انتهائها بقليل، كما تشير الهيئة إلى أنه نتيجة لطبيعة تغطية شبكات الاتصالات فقد تظهر بعض مناطق الحجب خارج مناطق المدارس ولكنها ستكون بطبيعتها مؤقتة إلى أن يتم تحقيق الغاية منها.