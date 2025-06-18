لنقص مخزون آرو .. مسؤول أمريكي يحذر من كارثة وشيكة في إسرائيل

وطنا اليوم:قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن إسرائيل تواجه نقصًا حادًا في صواريخها الاعتراضية من طراز “آرو”، وسط تصاعد المخاوف من قدرتها على التصدي لهجمات صاروخية بعيدة المدى، خصوصًا من إيران، إذا استمر التصعيد الحالي.

وقال مسؤول أميركي إن إسرائيل تقترب من استنفاد مخزونها من صواريخ “آرو” الدفاعية الاعتراضية، ما يثير مخاوف بشأن قدرة الدولة على التصدي للصواريخ الباليستية بعيدة المدى من إيران، إذا لم يتم احتواء التصعيد قريباً.

وأوضح المسؤول أن واشنطن كانت على علم بمشكلة السعة منذ عدة أشهر، وعملت على تعزيز الدفاعات الإسرائيلية بأنظمة منتشرة على الأرض وفي البحر والجو. ومنذ تصاعد الصراع في حزيران، أرسل البنتاغون مزيداً من أصول الدفاع الصاروخي إلى المنطقة، لكنه يواجه الآن قلقاً متزايداً بشأن استنزاف المخزون الأميركي من الاعتراضات أيضاً.

وقال توم كاراكو، مدير مشروع الدفاع الصاروخي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: “لا يمكن للولايات المتحدة ولا لإسرائيل أن تستمرا في اعتراض الصواريخ طوال اليوم. يجب على الإسرائيليين وأصدقائهم التحرك بسرعة مدروسة لإنهاء ما يجب إنهاؤه، فلا يمكننا الاستمرار في اللعب بنظام المطاردة.”

ورفضت شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية، المصنعة لصواريخ “آرو”، التعليق على المسألة، فيما اكتفى الجيش الإسرائيلي بالقول في بيان: “جيش الدفاع الإسرائيلي مستعد وجاهز للتعامل مع أي سيناريو، لكننا للأسف لا نستطيع التعليق على الأمور المتعلقة بالذخائر.”