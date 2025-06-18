بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

أمانة عمّان: خدمة ذوي الإعاقة أساسية في الباص السريع

15 ثانية ago
أمانة عمّان: خدمة ذوي الإعاقة أساسية في الباص السريع

وطنا اليوم:قال المدير التنفيذي للنقل العام والبنية التحتية في أمانة عمّان الكبرى، فادي السقا، الأربعاء، إن جميع حافلات الباص سريع التردد مزودة بـ”رمبات” لذوي الإعاقة.
وأضاف السقا ، أن هناك مكانا خاصا للأشخاص ذوي الإعاقة داخل الحافلة مهيأ بأحزمة أمان خاصة.
وأوضح أنه جرى استيراد الحافلات بهذه المواصفة، وأن جميعها تحتوي على “رمبات” لخدمة ذوي الإعاقة.
وأشار السقا إلى أن جميع محطات الباص سريع التردد مهيأة لذوي الإعاقة بما في ذلك المصاعد.
واستبعد رفض بعض السائقين استخدام الـ”رمبة” لخدمة ذوي الإعاقة، لأنها خدمة أساسية ولا تهاون فيها.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:58

100 ألف إسرائيلي عالقون في الخارج .. وخطة لإعادتهم على دفعات

10:50

وفيات الأربعاء 18-6-2025

10:44

خبراء: سلاسل التزويد الغذائي في الأردن لم تتأثر وهناك احتياطات تمتد لأشهر

10:12

يتخفى ويناور.. تفاصيل عن الصاروخ فتاح الذي أطلقته إيران على إسرائيل

10:00

الأمن الإيراني يشتبك مع خلية تابعة للموساد جنوبي طهران

09:48

السماح لحاملي الجواز العراقي الدخول للأردن من دون تأشيرة مسبقة

09:43

ماكرون ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني في موقف مثير للجدل

09:35

مواجهة إيران وإسرائيل.. خامنئي يعلن بدء المعركة وترامب يدعو طهران للاستسلام

09:21

مجموعة السبع تتخلى عن إصدار بيان مشترك بشأن أوكرانيا

09:17

كم يكلف إسرائيل اعتراض كل دفعة من صواريخ إيران؟

09:08

المستشار الألماني: إسرائيل تقوم بالعمل القذر نيابة عنا في إيران

23:35

*فريق الهجوم الوطني!!*

وفيات
وفيات الأربعاء 18-6-2025وفيات الثلاثاء 17-6-2025وفيات الإثنين 16 – 6 – 2025وفيات الأحد 15-6-2025وفيات الاربعاء 11-6-2025