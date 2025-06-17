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مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي العميان والقباعي والقباني

3 ساعات ago
مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي العميان والقباعي والقباني

وطنا اليوم –  مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء إلى عشيرة العميان وعشيرة القباعي وآل قباني.

*ففي منطقة خريبة السوق بالعاصمة عمان* نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة عائشة خلف العميان، زوجة اللواء المتقاعد أحمد العميان، إلى ذوي المرحومة وعموم عشيرة العميان، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.

*وفي محافظة مأدبا،* نفل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم الحاج عبدالله (جميل) القباعي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحوم وعموم عشيرة القباعي، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان عطا البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.

كما نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى آل قباني بوفاة الفنان بكر قباني، إلى ذوي الفقيد وعموم آل قباني، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.


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