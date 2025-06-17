الطيران المدني : هبوط أعداد المسافرين 51% بسبب التوترات الإقليمية

وطنا اليوم:قال رئيس هيئة تنظيم قطاع الطيران المدني هيثم مستو، إن الهيئة مستمرة بمتابعة التطورات في المنطقة، لاتخاذ الإجراءات حسب الحاجة لاستمرار فتح الأجواء أو إغلاقها بشكل مؤقت.

وأضاف مستو، في تصريح مساء الثلاثاء، أن هيئة تنظيم قطاع الطيران المدني تنسق مع الجهات الرسمية الأردنية، وهيئات الطيران المدني الإقليمية، لاتخاذ إجراءات متعلقة بحركة الطيران المدني.

وأشار مستو، إلى هبوط أعداد المسافرين القادمين والمغادرين من الأردن بنسبة 51%، بسبب التوترات الإقليمية الجارية.

ولفت إلى أن نسبة إلغاء الرحلات بلغت 42% في الأيام الأربعة الماضية.

وبين أن إغلاق الأجواء الأردنية يعزل الأردن عن العالم، لذا اتجهت الهيئة لاتخاذ تدابير أخرى تضمن سلامة الطيران المدني وأمنه.