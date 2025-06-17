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إيران تطلق موجة صواريخ جديدة باتجاه إسرائيل

5 ساعات ago
إيران تطلق موجة صواريخ جديدة باتجاه إسرائيل

وطنا اليوم:أطلقت إيران دفعة جديدة من الهجمات الصاروخية على إسرائيل، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي الثلاثاء، في وقت تحتدم المواجهة بين البلدَين اللذين يتبادلان الهجمات منذ خمسة أيام.
أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء إطلاق صافرات الإنذار في مناطق جنوب إسرائيل، بما في ذلك ديمونا، المدينة التي تضم محطة لإنتاج الطاقة النووية.
وأتى التحذير عقب إطلاق إيران دفعات عدة من الصواريخ على إسرائيل الثلاثاء، في خامس يوم على التوالي من المواجهة غير المسبوقة التي بدأتها إسرائيل باستهداف مواقع عسكرية ونووية في إيران الجمعة.
وأطلقت إسرائيل فجر الجمعة هجوما واسع النطاق على إيران استهدف أكثر من مئتي موقع عسكري ونووي وأسفر عن مقتل قادة عسكريين وعلماء نوويين إيرانيين، مؤكدة امتلاك معلومات استخباراتية تفيد بأن البرنامج النووي الإيراني شارف على “نقطة اللاعودة”.
وردّت إيران التي تنفي نيتها تطوير أسلحة نووية، بإطلاق عشرات الصواريخ على إسرائيل، مؤكدة استهداف منشآت عسكرية.


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