وزير الداخلية: مركز حدود جابر يشهد حاليًا عمليات توسعة شاملة

وطنا اليوم:تفقد وزير الداخلية مازن الفراية، الثلاثاء، مركز حدود جابر، للوقوف على سير العمل والاطلاع على الإجراءات والخدمات المقدمة للمسافرين.

وشدد على أن وزارة الداخلية تعمل وفق رؤية شمولية لتطوير جميع المراكز الحدودية، مؤكدا أن مركز حدود جابر يشهد حراكا نشطا على أكثر من مستوى، ما يتطلب مضاعفة الجهود لتوفير بيئة آمنة وسلسة للمسافرين، وضمان تقديم أفضل الخدمات وفق أعلى المعايير.

وأكد الوزير، خلال لقائه الكوادر العاملة في المركز، أن وزارة الداخلية تولي المراكز والمعابر الحدودية اهتمامًا خاصًا، مشددًا على أن مركز حدود جابر يشهد حاليًا عمليات توسعة شاملة تتضمن إنشاء قاعات جديدة ومجهزة بالكامل لخدمة القادمين والمغادرين، ضمن خطة لتأهيل البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات المقدمة.

وأوضح أن هذه التوسعة تأتي استجابة للزيادة الكبيرة في أعداد المسافرين عبر المركز، حيث يعد مركز حدود جابر ثالث أكثر المراكز الحدودية كثافة لحركة المسافرين بعد مطار الملكة علياء الدولي ومركز حدود العمري، مبينًا أن عدد المسافرين عبر المركز خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بلغ ضعف عدد المسافرين عبر المركز للفترة ذاتها من العام الماضي.

وأضاف أن المركز يعمل حاليًا على مدار الساعة، سواء لحركة الركاب أو الشحن، في خطوة غير مسبوقة تعكس تطور الأداء وتحسين الخدمات.

وحول عودة اللاجئين السوريين، لفت وزير الداخلية إلى أن نحو 80 ألف لاجئ سوري عادوا طواعية إلى بلادهم عبر المركز خلال الفترة الأخيرة، في مؤشر على تحسن الأوضاع الأمنية وتزايد التنسيق بين الجانبين الأردني والسوري.

وفي ما يخص حركة الشحن، أوضح الوزير أن المركز يشهد نشاطًا متصاعدًا، حيث سجل في أحد الأيام التي سبقت عيد الأضحى المبارك مرور حوالي 3200 شاحنة في الاتجاهين، وهو أعلى رقم يسجله المركز في يوم واحد.

ولفت الفراية الى وجود بعض التحديات المتعلقة بإجراءات السحب من الجانب السوري، مؤكدا وجود جهود ملموسة من الأشقاء في الجمهورية العربية السورية لمعالجتها، وأن التنسيق مستمر بين الجانبين من خلال القنوات الرسمية.

وبيّن أن التواصل مع وزير الداخلية السوري قائم بشكل دائم، في إطار جهود مشتركة لتعزيز التعاون وتذليل العقبات أمام حركة الأشخاص والبضائع، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

يُشار إلى أن مركز حدود جابر يُعدّ نقطة عبور استراتيجية تربط المملكة بالجمهورية العربية السورية، ويؤدي دورًا مهمًا في حركة التجارة والترانزيت بين دول المنطقة.