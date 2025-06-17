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عبر المعابر البرية .. الصين تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران في أسرع وقت

17 يونيو 2025
عبر المعابر البرية .. الصين تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران في أسرع وقت

وطنا اليوم:حثت السفارة الصينية في طهران مواطنيها على مغادرة البلاد عبر المعابر البرية، في أسرع وقت ممكن، مع تصاعد الخطر الداهم من الضربات الإسرائيلية.
وأفادت السفارة الصينية لدى إيران، الثلاثاء، بضرورة مغادرة مواطنيها البلاد “في أقرب وقت ممكن”، مشيرة إلى تفاقم الأوضاع الأمنية..
وقالت السفارة في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على تطبيق “وي تشات”: “ننصح مواطنينا بمغادرة إيران عبر المعابر البرية، حفاظا على سلامتهم”.
ويأتي هذا التحذير في ظل تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران، مع تواصل تبادل الضربات الصاروخية والجوية التي طاولت بنى تحتية مدنية ما أدى إلى وقوع أضرار بالغة.
وأكدت السفارة الصينية أن “الوضع الأمني أصبح أكثر خطورة” مع تعرض منشآت مدنية لأضرار متزايدة وإصابات في صفوف المدنيين.
هذا وسبق أن حذرت الصين مواطنيها في إيران من تجنب التواجد قرب المواقع العسكرية والحساسة، قبل أن تمد التحذير نفسه إلى إسرائيل، حيث دعتهم لزيادة اليقظة ومراقبة الأوضاع الأمنية عن كثب.


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