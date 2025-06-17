المدن الصناعية تعلن تفاصيل الكهرباء المجانية وتخفيضات الاسعار في الطفيلة الصناعية

جويعد: القرار الحكومي يهدف لزيادة القدرة التنافسية للمدينة من خلال خفض كلف الإنتاج

وطنا اليوم:دعت شركة المدن الصناعية الاردنية اليوم المستثمرين الصناعيين ورجال الأعمال إلى الإستفادة من حزمة الحوافز الإستثمارية الاضافية التي منحها مجلس الوزراء لمدينة الطفيلة الصناعية في جلسته المنعقدة في محافظة الطفيلة مؤخرا والتي تشتمل على تخفيض أسعار الأراضي بنسبة 50% ليصبح سعر المتر المربع (5) خمسة دنانير بدلا من (10) دنانير، اضافة الى منح الشركات والمصانع الجديدة في المدينة كهرباء مجانية لمدة (3) سنوات بالإضافة إلى الحوافز الاستثمارية الممنوحة سابقا للمدينة.

وفي التفاصيل فإنه هذه الحزم التحفيزية موجهة للاستثمارات الصناعية الجديدة أو الراغبة بالتوسع، حيث يستهدف قرار تخفيض سعر المتر المربع الاستثمارات التي ترغب بشراء مساحات تزيد عن 20 دونم في حين يمنح القرار الشركات الصناعية التي تنشأ أو تسجل في مدينة الطفيلة الصناعية خلال سنة من صدور القرار كهرباء مجانية لمدة (3) سنوات.

وأصدرت شركة المدن الصناعية الاردنية اليوم بيان ثمّنت فيه حزمة التحفيز الحكومي الأخيرة لتشجيع الإستثمار الصناعي في مدينة الطفيلة الصناعية والتي جاءت بناء على دراسة لواقع الحال فيها عقب عقد جلسة مجلس الوزراء مؤخرا في المحافظة واستجابة لطلبات القطاع الصناعي وبما يتوائم مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تستهدف النهوض بالقطاع الصناعي وتنافسيته للأعوام القادمة اضافة الى توفير فرص العمل للشباب الاردني والحد من ظاهرتي الفقر والبطالة.

وأضافت الشركة في البيان أن هذه القرارات تعد خطوة متميزة نحو جذب المزيد من الإستثمارات الصناعية ذات قيمة مضافة عالية لمدينة الطفيلة الصناعية والتحفيف من كلف الإنتاج على المستثمر الصناعي وزيادة تنافسية الصناعة الوطنية اضافة إلى إحداث نقلة تنموية في المحافظة من خلال الاستثمارات الجديدة التي يتوقع أن توفر المئات من فرص العمل لأبناء محافظة الطفيلة.

وقال مدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية السيد عمر جويعد إن هذه التخفيضات تأتي ضمن سلسلة قرارات حكومية سابقة لتحفيز الاستثمار في مدينة الطفيلة الصناعية مشيرا الى أن مجلس الوزراء أقر حزمة استثمارية سابقة شملت المدينة تخفيضات على اسعار الاراضي لتصبح (10) دنانير بدلا من (25) دينار ووصلت وفق القرار الاخير الى (5) دنانير بعد تخفيضها بنسبة (50%).

وبين السيد جويعد أن التخفيضات السابقة شملت ايضا تخفيض اسعار الطاقة الكهربائية لمدة (10) سنوات بنسب متدرجة من (75% إلى 25%) بحيث تحصل الاستثمارات الصناعية على تخفيض على فاتورة الكهرباء بنسبة 75% لأول خمس سنوات و50% للسنوات السادسة والسابعة والثامنة و25% للسنتين التاسعة والعاشرة، اضافة الى شمول مدينة الطفيلة الصناعية ببرنامج الفروع الإنتاجية من خلال زيادة الدعم المقدم للعمالة الاردنية لمدة (5) سنوات بدلا من (3) سنوات تتضمن تسديد 50% من الحد الأدنى للأجور مضاف اليها 25 دينار ضمان اجتماعي و25 دينار بدل مواصلات، اضافة الى منح البضائع المصدرة عبر ميناء الحاويات في العقبة والمصنعة في مدينة الطفيلة الصناعية خصم بنسبة 50% لمدة (5) سنوات وذلك ضمن شروط خاصة لكافة هذه الحوافز.

وكشف السيد عمر جويعد عن وصول عدد الشركات الصناعية في مدينة الطفيلة الصناعية الى (23) شركة صناعية بحجم استثمار (19) مليون دينار ستوفر قرابة (539) فرصة عمل في مختلف مراحلها التشغيلية.

يذكر أن شركة المدن الصناعية الاردنية تتابع حاليا عددا من طلبات الإهتمام للإستثمار في مدينة الطفيلة الصناعية ليصار الى توقيع عقودها ولتنعكس اثارهما التنموية والاقتصادية على ابناء المحافظة، حيث جددت الشركة الدعوة لكافة رجال الاعمال والمستثمرين المهتمين بالإستفادة من هذه الحزم التحفيزية خاصة الإستثمارات التي تتطلب احمالا كهربائية مشيدة بالبنى التحتية التي تتضمنها مدينة الطفيلة الصناعية والتي اقيمت وفقا لأحدث المواصفات والتي تلبي مختلف متطلبات المستثمر الصناعي.