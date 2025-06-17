الإسرائيليون يهرعون لتخزين الطعام والمؤن تحسبا لأيام صعبة

وطنا اليوم:مع تصاعد التوترات بين ايران واسرائيل يتهافت الاسرائيليون على شراء المواد الغذائيه خاصه المعلبه والمياه تلبيه لتعليمات قياده الجبهه الداخليه التي دعت الى تخزين الاحتياجات الاساسيه ما يكفيهم لعده ايام استعدادا لصراع قد يطول بين الجانبين ان هنا لاعاده تزويد منزلنا بالمؤن الغذائيه حتى لا ينقصون شيء في الايام المقبله رغم المخاوف يتعامل كثير من الاسرائيليين مع الوضع بهدوء نسبي الناس يدركون انهم اذا اتبعوا الارشادات بدقه يمكنهم الاستمرار في حياتهم اليوميه والخروج لتناول القهوه او الاستمتاع بوجبه جيده لدينا هنا ملجا جاهز في حال حدوث اي طارئ .

في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، أطلقت إيران دفعة جديدة من الصواريخ على إسرائيل، مما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار في جميع أنحاء البلاد.

وفيما تستمر الضربات المتبادلة بين العدوّين التاريخيين، لا تظهر أي بادرة من الجهتين نحو التهدئة.