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45 شهيدا على الأقل ومئات الجرحى من منتظري المساعدات في خان يونس

17 يونيو 2025
45 شهيدا على الأقل ومئات الجرحى من منتظري المساعدات في خان يونس

وطنا اليوم:استشهد 45 فلسطينيا على الأقل وجرح المئات، صباح الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء انتظارهم الحصول على مساعدات غذائية في خان يونس، جنوبي قطاع غزة.
وقالت وزارة الصحة في غزة، أن أقسام الطوارئ والعناية المركزة والعمليات تشهد حالة من الاكتظاظ الشديد مع وصول العدد الكبير من الإصابات والشهداء.
وأضافت أن الطواقم الطبية تعمل ضمن أرصدة محدودة من الأدوية والمهام الطبية المنقذة للحياة.
الى ذلك أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بدء العودة التدريجية لخدمات الاتصالات والإنترنت إلى مناطق وسط قطاع غزة وجنوبه، وذلك بعد تمكن الطواقم الفنية من إصلاح الأعطال التي لحقت بالبنية التحتية؛ نتيجة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المتكرر، ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى عزل القطاع عن العالم الخارجي.


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