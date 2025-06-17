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جماعة عمان لحوارات المستقبل تستضيف الدكتور محمد الذنيبات في جلسة حوارية حول دور الفوسفات في دعم الاقتصاد الوطني

17 يونيو 2025
جماعة عمان لحوارات المستقبل تستضيف الدكتور محمد الذنيبات في جلسة حوارية حول دور الفوسفات في دعم الاقتصاد الوطني

وطنا اليوم: تستضيف جماعة عمان لحوارات المستقبل عند الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء، معالي الدكتور محمد الذنيبات، رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية، في مقر الجماعة الكائن بمنطقة الإرسال في صويلح.

ويأتي اللقاء ضمن سلسلة الجلسات الحوارية التي تنظمها الجماعة مع شخصيات وطنية فاعلة، حيث سيتناول الدكتور الذنيبات واقع الشركة وأبرز الإنجازات التي حققتها خلال السنوات الماضية، إلى جانب استعراض خططها المستقبلية، ودورها الاستراتيجي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة الأردن في الأسواق العالمية.

وتشكل هذه الجلسة فرصة للحوار المفتوح مع أحد أبرز القيادات الاقتصادية في المملكة، وتسليط الضوء على التحديات والفرص التي تواجه قطاع التعدين باعتباره أحد أعمدة التنمية المستدامة.


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