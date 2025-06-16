سيطرنا على سماء طهران .. نتنياهو يدعو سكان العاصمة الإيرانية للإخلاء

وطنا اليوم:قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إن سلاح الجو التابع للجيش الإسرائيلي بات يسيطر على سماء العاصمة الإيرانية طهران، داعياً سكان المدينة إلى مغادرتها في أسرع وقت، في تصعيد غير مسبوق ضمن التوترات المتسارعة بين الجانبين.

وجاءت تصريحات نتنياهو خلال زيارته التفقدية لقاعدة تل نوف الجوية، برفقة وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس هيئة الأركان العامة الجنرال إيال زامير، حيث أشاد بأداء القوات الجوية في تنفيذ المهام المكلفة بها، مشيراً إلى أن “الجيش الإسرائيلي في طريقه لتحقيق هدفين رئيسيين: القضاء على التهديد النووي الإيراني، والقضاء على تهديد الصواريخ”.

وأضاف نتنياهو أن “الانتصار بات وشيكاً بفضل شجاعة الطيارين وبراعة الأطقم الأرضية التي تؤدي عملاً رائعاً في هذه المرحلة الحرجة”، ما يعكس تصميماً إسرائيلياً على مواصلة العمليات العسكرية المكثفة ضد ما تعتبره تهديداً وجودياً.

وتأتي هذه التصريحات وسط تصعيد ميداني واسع بين إسرائيل وإيران، يشمل تبادل ضربات جوية وصاروخية، في وقت تزداد فيه المخاوف الدولية من انزلاق الأوضاع نحو مواجهة شاملة في المنطقة.