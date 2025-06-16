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الجيش الإسرائيلي: دمرنا ثلث منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية

16 يونيو 2025
الجيش الإسرائيلي: دمرنا ثلث منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية

وطنا اليوم:مع دخول التصعيد بين تل أبيب وطهران يومه الرابع، أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي الاثنين إنه دمّر “ثُلث” منصات إطلاق صواريخ أرض-أرض الإيرانية.
وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إيفي ديفرين في تصريح أن “أكثر من 50 طائرة وطائرة حربية نفذت غارات دمرت أكثر من 120 منصة إطلاق صواريخ أرض-أرض”.
وبحسب جيش الاحتلال، فإن ذلك “يشكل ثُلث منصات إطلاق الصواريخ التي يمتلكها النظام الإيراني”.
وقال الجيش في بيان إن “سلاح الجو دمر الليلة أكثر من 20 صاروخا باليستيا قبل إطلاقها كرشقة من إيران باتجاه إسرائيل، كما نفذ عدة موجات من الغارات على أهداف عسكرية في أصفهان، وسط إيران”.
وأوضح أنه “في إطار هذه الغارات، قرابة 50 طائرة مقاتلة وقطعة جوية قامت برصد واستهداف مواقع لتخزين الصواريخ، ومنصات إطلاق صواريخ أرض–أرض كانت جاهزة للإطلاق نحو إسرائيل، بالإضافة إلى مقرات تمركزت فيها خلايا إطلاق الصواريخ لإطلاقها باتجاه أراضي الدولة”.
وأعلن الجيش أنه “خلال هذه الهجمات، تم تحييد أكثر من 20 صاروخا في وقت متزامن، قبل دقائق من إطلاقها نحو الجبهة الداخلية الإسرائيلية، كما تم رصد خلية إطلاق خلال محاولتها تنفيذ إطلاق صواريخ أرض–أرض نحو، وتم تصفية الخلية من الجو وتدمير الصواريخ”.


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