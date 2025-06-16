باكستان تتضامن مع طهران وتغلق معابرها الحدودية مع إيران إلى أجل غير مسمى

وطنا اليوم:أعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم السبت، عن “تضامنه الكامل” مع إيران وسط تبادل كثيف للصواريخ والغارات الجوية بين إيران وإسرائيل.

وبحسب قناة بي تي في نيوز، تحدث رئيس الوزراء هاتفيا إلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وأبلغه أن باكستان تقف في تضامن كامل مع “الشعب الإيراني الشقيق ضد العدوان الإسرائيلي غير المبرر”.

وأغلقت باكستان، اليوم الاثنين، معابرها الحدودية مع إيران حتى إشعار آخر، وذلك في أعقاب الضربات الجوية التي شنتها إسرائيل على أراضٍ داخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأجلت السلطات الباكستانية مئات المواطنين الباكستانيين من إيران، في خطوة احترازية نتيجة التوترات المتصاعدة في المنطقة.

ويبلغ طول الحدود بين باكستان وإيران نحو 905 كيلومترات، وتتضمن عدة معابر حدودية رئيسية.

ووفقًا لأمر رسمي صادر عن نائب المفوض في إقليم بلوشستان، تم إغلاق معبر “بانججور” الحدودي حتى إشعار آخر، مع التأكيد على وقف تام لحركة المشاة والمركبات عبر الحدود.

وفي السياق ذاته، أكد مسؤولون في مدينة جوادر إغلاق معبري “جابد” و”كلاتوك”، مؤكدين أن القرار جاء نتيجة “مخاطر أمنية والوضع المتقلب الناجم عن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة”.

ورغم الإغلاقات، لا يزال معبر “تافتان” الحدودي في منطقة شاجاي مفتوحًا ويعمل بشكل طبيعي، حيث تُواصل المركبات العبور من الجانبين.