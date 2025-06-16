مصادر حكومية: حرب المنطقة تكلّف الأردن مليون دينار يومياً لقطاع الكهرباء

وطنا اليوم:كشفت مصادر حكومية عن تداعيات اقتصادية تترتب على قطاع إنتاج الكهرباء في الأردن، بسبب التصعيد العسكري الأخير بين الاحتلال وإيران.

فقد أدى توقف تدفق الغاز الطبيعي إلى الشبكة الأردنية إلى خسائر تُقدر بمليون دينار يومياً على خزينة شركة الكهرباء الوطنية.

ورغم هذا العبء المالي، أكدت الشركة أن الأردن لا يعاني من أي انقطاع في الكهرباء، وأن الإجراءات المتخذة تهدف لضمان استمرارية الإمداد دون تأثر.

في بيان صادر يوم الاثنين، أعلنت شركة الكهرباء الوطنية (NEPCO) عن تفعيل خطة الطوارئ المعتمدة مسبقاً لمواجهة تراجع إمدادات الغاز الطبيعي، نتيجة للتصعيد الإقليمي الراهن. شملت هذه الخطة إجراءات عاجلة منها، وقف مؤقت لإمدادات الغاز عن المصانع المتصلة بشبكة الغاز الرئيسية.

أكدت الشركة أن هذا الإجراء خطوة احترازية ضرورية ضمن تنفيذ أولويات توزيع الغاز المحددة في خطة الطوارئ الوطنية. وشددت على أن هذا التوقف مؤقت، وسيُعاد تقييمه فور تحسن الأوضاع الإقليمية واستقرار تدفقات الغاز.

مليون دينار يومياً: فاتورة توقف الغاز

تعتمد محطات توليد الكهرباء في الأردن بشكل كبير على الغاز الطبيعي كمصدر رئيسي للطاقة. وبحسب المصادر الحكومية، فإن توقف تدفق الغاز يؤدي إلى:

الاعتماد على بدائل أعلى تكلفة: تضطر محطات التوليد إلى التحول لاستخدام مصادر وقود بديلة وأكثر تكلفة، مثل الديزل أو المازوت، لضمان استمرارية توليد الكهرباء وتلبية الطلب المحلي.

زيادة هائلة في الفاتورة التشغيلية: الفارق في تكلفة الوقود يكلف الخزينة العامة، ممثلة بشركة الكهرباء الوطنية، قرابة مليون دينار أردني يومياً.

هذا المبلغ الضخم يُشكل ضغطاً إضافياً على الميزانية العامة للدولة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

ضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي

شددت المصادر الحكومية على أن الأردن لا يعاني من أي انقطاع في الكهرباء حالياً، وأن هذه الإجراءات تأتي لضمان عدم حدوث أي اختلالات في التيار الكهربائي، ودون أن يتأثر القطاع في الأردن.

هذا يؤكد حرص الحكومة على استقرار إمدادات الطاقة للمواطنين والقطاعات الحيوية، حتى مع تحمل تكاليف إضافية.