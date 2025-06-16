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الملك يؤكد موقف الأردن الثابت وأنه لن يكون ساحة حرب لأي صراع

دقيقة واحدة ago
الملك يؤكد موقف الأردن الثابت وأنه لن يكون ساحة حرب لأي صراع

وطنا اليوم:تلقى جلالة الملك عبدﷲ الثاني، الاثنين، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، بحثا خلاله سبل وقف التصعيد الدائر بالمنطقة.
وأكد جلالة الملك، خلال الاتصال، أهمية تضافر الجهود الدولية للتوصل إلى تهدئة شاملة، محذرا من تبعات الهجوم الإسرائيلي على إيران، على أمن المنطقة واستقرارها.
وأعاد جلالته التأكيد على موقف الأردن الثابت وأنه لن يكون ساحة حرب لأي صراع.


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