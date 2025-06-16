غزة تودّع 300 من شهداء المساعدات منذ بدء الخطة الأميركية

وطنا اليوم:كشف المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة عن حصيلة صادمة للضحايا المدنيين الذين سقطوا خلال محاولتهم الحصول على الغذاء من مراكز المساعدات للشركة الأميركية المدعومة إسرائيليا في رفح ووادي غزة، والتي وصفها بـ”مصائد الموت”، مشيرًا إلى أن الاحتلال استهدف المدنيين الجائعين أثناء توجههم لهذه النقاط.

وذكر المكتب أن هذه الجرائم تندرج في إطار الاستهداف الممنهج للمدنيين، الذين يُجبرون على المجازفة بحياتهم في سبيل الحصول على الحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية وسط حصار خانق وظروف إنسانية كارثية.

وأضاف أن هذه الإحصائية تسلط الضوء على الكلفة الباهظة التي يدفعها سكان القطاع، الذين باتوا يواجهون الموت في طريقهم إلى المساعدات، داعيًا إلى تدخل دولي عاجل لحماية المدنيين ووضع حد للمأساة الإنسانية المتفاقمة.

ووفقًا للإحصائية التي نُشرت، فقد استشهد 300 مدني وأصيب 2649 آخرون، بينما لا يزال 9 أشخاص في عداد المفقودين، وذلك خلال الأيام القليلة الماضية فقط. وتتوزع الحصيلة اليومية للضحايا على النحو التالي:

الثلاثاء 27 مايو: 3 شهداء، 46 مصابًا، 7 مفقودين

الأربعاء 28 مايو: 10 شهداء، 89 مصابًا

الأحد 1 يونيو: 35 شهيدًا، 232 مصابًا، 2 مفقودين

الاثنين 2 يونيو: 26 شهيدًا، 122 مصابًا

الثلاثاء 3 يونيو: 27 شهيدًا، 127 مصابًا

الجمعة 6 يونيو: 8 شهداء، 142 مصابًا

الأحد 8 يونيو: 11 شهيدًا، 193 مصابًا

الاثنين 9 يونيو: 11 شهيدًا، 249 مصابًا

الثلاثاء 10 يونيو: 36 شهيدًا، 295 مصابًا

الأربعاء 11 يونيو: 57 شهيدًا، 363 مصابًا

الخميس 12 يونيو: 21 شهيدًا، 294 مصابًا

الجمعة والسبت 13 و14 يونيو: 29 شهيدًا، 380 مصابًا

الأحد 15 يونيو: 26 شهيدًا، 117 مصابًا