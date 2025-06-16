التربية: امتحانات التوجيهي في موعدها وخطة طوارئ جاهزة لأي ظرف

وطنا اليوم:قال مدير إدارة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم، الدكتور محمد شحادة، إن الوزارة استكملت كافة استعداداتها لعقد امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة “التوجيهي”، والذي تبدأ أولى جلساته الخميس المقبل الموافق 20 حزيران، ويستمر حتى 10 تموز.

وأضاف ، أن هذا العام يشهد تسجيل عدد غير مسبوق من الطلبة، حيث بلغ عدد المتقدمين نحو 210 آلاف مشترك ومشتركة، بزيادة تقارب 20 ألفا عن العام الماضي، الذي سجل فيه نحو 189 ألف طالب وطالبة.

وأوضح أن الوزارة جهزت 826 مركزا للامتحان تضم نحو 1983 قاعة امتحانية، تم تزويدها بجميع المستلزمات التي تضمن راحة الطلبة، مؤكدًا أن الأجواء ستكون مريحة وإيجابية، مع توجيهات واضحة للتعامل الإنساني والأبوي مع الطلبة، لا سيما أن معظمهم يختبر هذه التجربة للمرة الأولى.

وفيما يخص الظروف الطارئة، أكد أن الامتحان سيعقد في موعده، مشيرا لوجود مصفوفة لإدارة المخاطر لدى الوزارة، تتناول مختلف مراحل الامتحان، من التحضير إلى التنفيذ وإعلان النتائج، مع تحديد الإجراءات الوقائية والاستجابة والتعافي.

وبين أن من بين السيناريوهات المحتملة التي قد تعيق وصول الطلبة إلى القاعات، مثل الأحوال الجوية أو أي ظروف استثنائية، فإن الوزارة تتعامل معها من خلال تأجيل الامتحان المتأثر إلى ما بعد آخر يوم في البرنامج الرسمي، في حال صدور بلاغ رسمي بتعطيل الدوائر، مؤكدا أن الجهة الرسمية هي المصدر الوحيد المعتمد في اتخاذ هذه القرارات.

وحول امتحانات طلبة النظام الجديد (جيل 2008)، أوضح شحادة أن امتحاناتهم ستبدأ في 31 تموز وتستمر حتى 7 آب، ويتقدمون لأربع جلسات امتحانية فقط، حيث بلغ عددهم قرابة 136 ألف طالب وطالبة، وأن نمط الامتحان الخاص بهم سيكون خيارا متعددا بالكامل باستثناء مادتي اللغة العربية واللغة الإنجليزية، اللتين ستتضمنان جزءا إنشائيا بنسبة 30%.