جامعة فيلادلفيا تتصدر الجامعات الأردنية الخاصة بحصولها على تصنيف خمس نجوم ضمن UNIRANKS 2025 ELITE

وطنا اليوم:حققت جامعة فيلادلفيا إنجازًا وطنيًا وعالميًا لافتًا، بحصولها على تصنيف خمس نجوم على مستوى الجامعات الأردنية، وذلك وفقًا لتصنيف UNIRANKS 2025 ELITE العالمي.

وتُعد جامعة فيلادلفيا إلى جانب الجامعة الأردنية الجامعتين الوحيدتين في الأردن اللتين نالتا هذا التصنيف المرموق لعام 2025.

ويعتبر هذا الإنجاز علامة فارقة في مسيرة جامعة فيلادلفيا الأكاديمية والبحثية، ويؤكد تميزها على المستويين الإقليمي والدولي، ويعكس تطورها المستمر وحرصها على تطبيق أعلى معايير الجودة في التعليم العالي.

ويعتمد تصنيف UNIRANKS على مؤشرات عالمية دقيقة تشمل جودة التعليم، البحث العلمي، السمعة الأكاديمية، والتعاون الدولي، ما يمنحه مصداقية عالية ومكانة أكاديمية معترفًا بها عالميًا.