بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

الأمم المتحدة تعلن تقليصا كبيرا لبرنامج مساعداتها بسبب نقص التمويل

ساعتين ago
الأمم المتحدة تعلن تقليصا كبيرا لبرنامج مساعداتها بسبب نقص التمويل

وطنا اليوم:أعلنت الأمم المتحدة، الاثنين، أنها ستقلص بشكل كبير برنامجها للمساعدات الانسانية في العالم هذا العام بسبب “أسوأ الاقتطاعات المالية التي أصابت القطاع الانساني على الإطلاق”.
وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية (أوتشا) أن الخطة الجديدة لعام 2025 البالغة كلفتها 29 مليار دولار، عوضا عن 44 مليارا كانت ملحوظة لدى إطلاقها في كانون الأول، تعطي “الأولوية بشكل فائق” لدعم 114 مليون شخص.
ودخل القطاع الإنساني العالمي برمّته في حال من الاضطراب بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقف برامج المساعدات الخارجية الأميركية أو تقليصها.
وكانت الولايات المتحدة أكبر جهة مانحة لمختلف أشكال المساعدات الإنمائية، وقد أدى الخفض الكبير للتمويل إلى نتائج وخيمة على المساعدات الطارئة والتطعيم وتوزيع الأدوية لمكافحة الإيدز.
وندد مسؤولون منهم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس بالقرار الذي قد يكلّف ملايين الأشخاص حياتهم.
لكن الولايات المتحدة ليست المعنية الوحيدة، إذ خفّضت دول مانحة كثيرة مساعداتها للتركيز على أولويات أخرى في ظل ظروف اقتصادية صعبة أحيانا.
وبحسب أوتشا، لم تتمكن الأمم المتحدة من جمع سوى 5,6 مليارات دولار من أصل 44 مليار دولار طُلبت في البداية، أي ما يعادل 13% من إجمالي المبلغ، وذلك على رغم انقضاء ستة أشهر من السنة، وفي ظل تزايد الأزمات الإنسانية كما هو الحال خصوصا في السودان وغزة وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبورما.
وقال منسق الشؤون الانسانية في الأمم المتحدة توم فليتشر “لقد اضطررنا إلى إجراء فرز لنجاة البشر”، محذرا من أن “الأرقام وخيمة والعواقب مؤلمة. لن يحصل كثيرون على المساعدة التي يحتاجونها، لكننا سننقذ أكبر عدد ممكن من الأرواح بالموارد المتاحة لنا”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:58

طهران تشهد نزوحًا جماعيًا غير مسبوق وسط تصاعد الغارات الإسرائيلية

10:48

وفيات الإثنين 16 – 6 – 2025

10:40

هل تمتلك طهران ما يكفي من الصواريخ لحملة طويلة الأمد؟

10:28

جامعة فيلادلفيا تتصدر الجامعات الأردنية الخاصة بحصولها على تصنيف خمس نجوم ضمن UNIRANKS 2025 ELITE

10:18

إسرائيل تقصف قيادة الحرس الثوري وإيران تتوعد بشن ضربات أشد تدميرا ضد تل ابيب

10:05

الكهرباء الوطنية تفعل خطة الطوارئ لمواجهة تداعيات التصعيد الإقليمي

09:57

وفاة و5 إصابات بحادثي سير منفصلين في الأردن

09:53

وزير دفاع الاحتلال : سكان طهران سيدفعون الثمن قريبا

09:47

البنك الدولي: صرف ربع تمويل مشروع مسار لدعم التعليم في الأردن

09:43

هل أوقفت الحكومة مشروع نظام التغطية الصحية الشاملة.؟

09:42

الأردن… حين يتكلم التاريخ وتسقط الأقنعة

09:41

السياده الاردنيه خط احمر

وفيات
وفيات الإثنين 16 – 6 – 2025وفيات الأحد 15-6-2025وفيات الاربعاء 11-6-2025وفاة الحاج أمجد علي الحديدي خلال تأدية طواف الوداع في مكةوفيات الثلاثاء 10-6-2025