السفارة الأمريكية : مؤشرات على استمرار تحليق صواريخ ومسيرات فوق الأجواء الأردنية

وطنا اليوم:أصدرت السفارة الأمريكية في عمّان تحذيراً أمنياً يفيد بوجود مؤشرات على احتمال استمرار تحليق صواريخ أو طائرات مسيرة فوق الأجواء الأردنية خلال الأيام القادمة، داعية المواطنين إلى البقاء في حالة تأهب قصوى واتخاذ احتياطات السلامة.

وأشارت السفارة إلى أن الحكومة الأردنية بدأت بتفعيل أجهزة إنذار الدفاع المدني، والتي ستعمل على تحذير السكان عند دخول أي تهديد جوي المجال الأردني، من خلال صفارات إنذار ذات نمطين:

نغمة إنذار بالخطر (ثلاث انفجارات متقطعة لمدة 30 ثانية)،

ونغمة “كل شيء واضح” (صوت متصل لمدة دقيقة واحدة).

وأكدت السفارة أن موظفيها سيلتزمون بالبقاء في أماكنهم خلال أي إنذار، وأنها ستواصل العمل بشكل طبيعي حتى إشعار آخر، مع إمكانية تحديث ساعات العمل إذا استدعت الظروف.

ودعت السفارة المواطنين الأمريكيين في الأردن إلى توخي الحذر، متابعة وسائل الإعلام المحلية والرسمية، والتسجيل في برنامج تسجيل المسافرين الذكي (STEP) لتلقي التحديثات، إلى جانب مراجعة خطط الطوارئ الخاصة بهم.

يأتي هذا التحذير وسط توترات أمنية متزايدة في المنطقة، وتغير مستمر في الوضع الميداني، ما يستدعي اليقظة واتخاذ الحيطة.