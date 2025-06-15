التربية تعلن عن استعداداتها لامتحان شهادة الدراسة الثانوية

وطنا اليوم:أنهت وزارة التربية والتعليم استعداداتها لعقد امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2025 “الامتحان العام”، والذي تبدأ أولى جلساته الخميس المقبل، وتنتهي يوم الخميس العاشر من شهر تموز المقبل.

وأكد وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة خلال ترؤسه، اليوم الأحد، اجتماع لجنة التخطيط الموسع، بحضور الأمينين العامين للوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، والشؤون الإدارية والمالية سحر الشخاترة، ومديري الإدارات في مركز الوزارة ومديري التربية والتعليم والثقافة العسكرية ووكالة الغوث، أن فرق العمل في المركز والميدان نفذت خطة الاستعدادات بأعلى مستويات المهنية وتحمل المسؤولية، لضمان جاهزية مبكرة لعقد الامتحان.

ووجه القائمين على الامتحان للتعامل مع الطلبة بروح أبوية، وتوفير الأجواء النفسية الملائمة للتقدم للامتحان بكل سهولة ويسر.

وأضاف أن الوزارة شكلت فرقا لتفقد جاهزية القاعات التي سيعقد فيها الامتحان وكذلك مراكز التصحيح، حيث تعمل الوزارة على تهيئة البيئة الامتحانية الملائمة بما يلبي احتياجات الطلبة من مياه الشرب، والتهوية والإضاءة المناسبتين، وتزويدها بالمقاعد المريحة والتي تناسب أحجام الطلبة وطريقة كتابتهم، واللوحات الإرشادية، وتوفر المستلزمات كافة التي تساعد على تقديم الامتحان بكل سهولة ويسر.

وبين أن الوزارة كلفت الكوادر القائمة على عقد الامتحان من رؤساء قاعات ومساعدين ومراقبين من ذوي الأمانة والكفاءة وتدريبهم على تنفيذ التعليمات الناظمة لعقد الامتحان.

وأشار إلى أن الوزارة راعت احتياجات الطلبة من ذوي الإعاقة، من حيث سهولة الوصول إلى القاعة، وأن تكون غرفة الامتحان في الطابق الأرضي، وتوفير الممرات وفق كودات البناء الخاصة بهم إلى غيرها من متطلبات البيئة الامتحانية المناسبة لكل إعاقة.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تجهيز غرف عمليات في المركز والميدان لاستقبال الملاحظات والاستفسارات حول مجريات الامتحان من الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور وجميع الكوادر القائمة على عقد الامتحان، مبينا أن ذلك سيتم بالشراكة والتنسيق بكل كفاءة وفاعلية مع المؤسسات المساندة للوزارة؛ من وزارة الداخلية بمختلف أجهزتها، ووزارة الصحة، ووسائل الإعلام.

وجدد ثقة الوزارة بكوادرها القائمة على عقد الامتحان وفق ما هو مخطط له، مقدرا الجهود الكبيرة التي تبذلها خلال فترة الاستعدادات وعقد الامتحان.

وسيتقدم للامتحان (209871) مشتركا ومشتركة؛ منهم (147461) طلبة نظاميون، و(62410) طلبة الدراسة الخاصة، موزعين على فروع التعليم الأكاديمي والمهني، فيما سيجري عقد الامتحان في (826) مركزا امتحانيا في مديريات التربية والتعليم؛ تشتمل على (1983) قاعة امتحانية، إضافة إلى (42) قاعة احتياط؛ بواقع قاعة واحدة احتياط لكل مديرية، فيما بلغ عدد مراكز التصحيح (38) مركزا موزعة على محافظات المملكة كافة.

وسيتقدم للامتحان (162) مشتركا في مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الأحداث موزعة على (15) مركزا، كما سيتقدم (27) مشتركا في مركز الحسين للسرطان، فيما سيتقدم للامتحان (658) مشتركا ومشتركة من الطلبة ذوي الإعاقة موزعين كما يلي: الصم (166)، الكفيفون (92)، إعاقات حركية (164)، شلل دماغي (77)، ضعاف البصر (159).

يذكر أن الجلسة الأولى للامتحان ستبدأ الساعة العاشرة صباحا، فيما ستبدأ الجلسة الثانية الساعة الواحدة ظهرا.

وتضمن الاجتماع مناقشة عدد من القضايا التربوية الهامة أبرزها التأكيد على الالتزام المطلق من مدارس المملكة كافة بفعاليات الطابور الصباحي ورفع العلم والسلام الملكي والإذاعة المدرسية، وتأنيث الكوادر التعليمية في المدارس الأساسية لغاية الصف السادس، حيث أكد محافظة أن هذا القرار نهائي ولا رجعة عنه، ويعد خطوة هامة لإصلاح العملية التعليمية.

كما ناقشت اللجنة استعدادت الوزارة لاستقبال العام الدراسي المقبل، حيث أكد محافظة ضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة في المدارس خلال العطلة الصيفية وإحالة عطاءات طباعة الكتب المدرسية بشكل كامل.

وناقشت اللجنة كذلك، النشاطات الصيفية التي ستنفذها الوزارة من خلال مديريات التربية والتعليم أثناء العطلة الصيفية وأبرزها : البرنامج الوطني الصيفي “بصمة”، والمدرسة الصيفية والذي سيتم من خلاله فتح مدرستين في كل مديرية تربية وتعليم لمن يرغب من الطلبة بالاستفادة من برامج التقوية في مباحث العلوم والرياضيات واللغتين العربية والإنجليزية.