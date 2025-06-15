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ترامب يدعو إسرائيل وإيران للسلام.. ويلمح إلى إمكانية التدخل

55 ثانية ago
ترامب يدعو إسرائيل وإيران للسلام.. ويلمح إلى إمكانية التدخل

وطنا اليوم:أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن مساعٍ جارية للتوصل إلى اتفاق سلام بين إيران وإسرائيل، مشيراً إلى أن الصفقة “ستُبرم قريباً”.
واستشهد ترامب بتجربته في إقناع الهند وباكستان بالتوصل إلى اتفاق من خلال استخدام التجارة مع الولايات المتحدة كأداة لتعزيز التعقل والتماسك في المفاوضات، مما أدى إلى قرار سريع بوقف التصعيد.
وأشار ترامب في تصريح له على منصة “تروث سوشال” الأحد” إلى دوره في منع اندلاع حرب بين صربيا وكوسوفو خلال ولايته الأولى، حيث كان الصراع المستمر منذ عقود على وشك التحول إلى نزاع مسلح.
وأكد أن تدخله أوقف التوترات، رغم “قرارات غبية” من إدارة بايدن التي، حسب قوله، أضرت بآفاق السلام طويلة الأمد، مضيفاً أنه سيعمل على إصلاح الوضع مجدداً.
وأعرب عن تفاؤله بتحقيق سلام دائم بين إسرائيل وإيران من خلال مكالمات واجتماعات تجري حالياً.
وختم ترامب تصريحاته بالقول: “أعمل الكثير، ولا أحصل على التقدير، لكن ذلك لا يهم، فالشعب يدرك الحقيقة. دعونا نجعل الشرق الأوسط عظيماً مجدداً!”.
وكان ترامب حذر طهران بوقت سابق اليوم، وأكد أن القوات الأميركية سترد بأقصى قوة وبمستويات غير مسبوقة إذا تعرضت لهجوم إيراني.
كما أوضح أن بلاده لم تشارك في الهجمات الإسرائيلية على الداخل الإيراني.


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