بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

إطلاق صافرات الإنذار لتحذير المواطنين من التطورات الأمنية

47 ثانية ago
إطلاق صافرات الإنذار لتحذير المواطنين من التطورات الأمنية

وطنا اليوم:دوّت صافرات الإنذار في الأردن عصر الأحد، لتنبيه المواطنين مع دخول أي صواريخ أو مسيّرات الأجواء الأردنية وحثّهم على الالتزام بالتعليمات.
وتهيب مديرية الأمن العام بالمواطنين بعدم التجمهر في الشوارع أو الاقتراب من أي أجسام ساقطة أو التعامل معها لحين وصول الفرق المختصة.
ودعت المديرية المواطنين ضرورة الاستجابة إلى الإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة في ظل التصعيد العسكري بالمنطقة، ودعت الجميع إلى اتباع الإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة أولا بأول بهدف الحفاظ على سلامتهم.
وبينت أنه في حال نشوب حريق أو حدوث خسائر مادية بشرية من جراء الحطام المتساقط ضرورة تحديد الأماكن بدقة من خلال الاتصال على الرقم 911، لضمان السلامة العامة.
وأكدت مديرية الأمن العام ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم تداول الإشاعات والأخبار المضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي من شأنها التأثير على الأمن الوطني.
المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، قال إن إطلاق صافرات الإنذار يعمل وفق بروتوكول عالمي، إذ تطلق صافرات الإنذار عند وجود خطر محدق أو محتمل.
وبين أنه مع اقتراب الخطر تطلق 3 صافرات متقطعة، مدة كل منها نصف دقيقة، وفي حال انتهاء الخطر تطلق صافرة إنذار واحدة وطويلة توحي بانتهاء الخطر.
وأشار المركز إلى أن صفارات الإنذار لا تطلق إلا عند الضرورة القصوى وأن الحياة مستمرة ولا يوجد ما يستدعي إلى تعطيل الجامعات أو المدارس، داعيا إلى التحلي بالهدوء والتقيد بالتعليمات.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:27

تخفيض وتوحيد الرسوم على الشاحنات والبرادات السورية القادمة للأردن

16:20

مبادرة “عجلونيون أبدعوا” تكرم عميد الإعلام بجامعة البترا الدكتور علي نجادات

16:16

Orange Jordan congratulates the Nashama on their historic qualification for the 2026 World Cup

15:49

على طريقة البليهي.. مشادة قوية بين ياسر إبراهيم وميسي

15:38

ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة

15:31

نتنياهو: إيران ستدفع ثمنا باهظا جدا لمقتل مدنيين في إسرائيل

15:25

مؤسسة الضمان توضح شروط استحقاق راتب الوفاة الطبيعية

15:16

إسرائيل تحذر مواطنيها: تجنبوا العودة عبر الأردن أو سيناء

15:06

الكهرباء الوطنية : جاهزون للتعامل مع أي طارئ بعد انقطاع الغاز من حقل ليفياثان

15:00

الحكومة الإيرانية تعلن فتح أنفاق الميترو في مختلف المدن لاستخدامها كملاجئ

14:23

خوفا من إيران.. قبرص تفعل خاصية العثور على مخابئ

14:15

الداخلية وشركة “جت” تطلقان خدمة الحجز الإلكتروني لمسافري جسر الملك حسين

وفيات
وفيات الأحد 15-6-2025وفيات الاربعاء 11-6-2025وفاة الحاج أمجد علي الحديدي خلال تأدية طواف الوداع في مكةوفيات الثلاثاء 10-6-2025وفيات السبت 7-6-2025