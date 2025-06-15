إطلاق صافرات الإنذار لتحذير المواطنين من التطورات الأمنية

وطنا اليوم:دوّت صافرات الإنذار في الأردن عصر الأحد، لتنبيه المواطنين مع دخول أي صواريخ أو مسيّرات الأجواء الأردنية وحثّهم على الالتزام بالتعليمات.

وتهيب مديرية الأمن العام بالمواطنين بعدم التجمهر في الشوارع أو الاقتراب من أي أجسام ساقطة أو التعامل معها لحين وصول الفرق المختصة.

ودعت المديرية المواطنين ضرورة الاستجابة إلى الإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة في ظل التصعيد العسكري بالمنطقة، ودعت الجميع إلى اتباع الإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة أولا بأول بهدف الحفاظ على سلامتهم.

وبينت أنه في حال نشوب حريق أو حدوث خسائر مادية بشرية من جراء الحطام المتساقط ضرورة تحديد الأماكن بدقة من خلال الاتصال على الرقم 911، لضمان السلامة العامة.

وأكدت مديرية الأمن العام ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم تداول الإشاعات والأخبار المضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي من شأنها التأثير على الأمن الوطني.

المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، قال إن إطلاق صافرات الإنذار يعمل وفق بروتوكول عالمي، إذ تطلق صافرات الإنذار عند وجود خطر محدق أو محتمل.

وبين أنه مع اقتراب الخطر تطلق 3 صافرات متقطعة، مدة كل منها نصف دقيقة، وفي حال انتهاء الخطر تطلق صافرة إنذار واحدة وطويلة توحي بانتهاء الخطر.

وأشار المركز إلى أن صفارات الإنذار لا تطلق إلا عند الضرورة القصوى وأن الحياة مستمرة ولا يوجد ما يستدعي إلى تعطيل الجامعات أو المدارس، داعيا إلى التحلي بالهدوء والتقيد بالتعليمات.