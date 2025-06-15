تخفيض وتوحيد الرسوم على الشاحنات والبرادات السورية القادمة للأردن

وطنا اليوم:قررت وزارة المالية، الأحد، تخفيض وتوحيد الرسوم المستوفاة عن الشاحنات والبرادات السورية، سواء كانت محملة أو فارغة، والعابرة إلى الأراضي الأردنية (ترانزيت) أو الداخلة والخارجة من وإلى المناطق الحرة الأردنية، وذلك بدل خدمات المرور على الطرق، بحيث تحتسب وفق معادلة معينة لتصبح بنسبة 2% بدلا من 5%، ويستثنى من ذلك الشاحنات والبرادات السورية القاصدة والخارجة من أراضي المملكة.

وقالت وزارة النقل في بيان صحفي أن هذا القرار جاء بالتنسيق ما بين وزارات المالية والصناعة والتجارة والنقل ودائرة الجمارك العامة، ويهدف إلى تسهيل حركة العبور وانسياب البضائع بين الأردن وسوريا، ودعما للتبادل التجاري بين البلدين.

وأشار البيان إلى أن هذا القرار جاء ثمرة مباشرة لزيارة وفد وزاري أردني إلى الجمهورية العربية السورية مؤخرا، حيث تم الاتفاق على مجموعة من الخطوات التي من شأنها تعزيز الاقتصاد المشترك وتنشيط حركة النقل والتجارة البينية.