بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

إدارة الأزمات: مراكز الإيواء ضمن الخطط الوطنية والاحتماء في المنازل كاف

17 ثانية ago
إدارة الأزمات: مراكز الإيواء ضمن الخطط الوطنية والاحتماء في المنازل كاف

وطنا اليوم:قال مدير وحدة الاستجابة الإعلامية في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أحمد النعيمات، إن مراكز الإيواء تعد جزءا أساسيا من الخطط الوطنية المعتمدة لدى المركز ضمن خطط المخاطر الوطنية.
وأوضح الأحد، أن هذه المراكز هي مزيج من مرافق تابعة لوزارات التنمية الاجتماعية والشباب والأوقاف، بالإضافة إلى مخيمات إيواء تم تجهيزها مسبقا، مثل المخيم الذي أقيم في منطقة الأزرق لاستضافة المتضررين من كوارث طبيعية كالهزات الأرضية والفيضانات – لا قدر الله.
وأضاف إن هذه المراكز محددة مسبقا على مستوى المملكة، وتستخدم أيضا في حالات الطوارئ مثل تعذر وصول السياح أو تقطع السبل ببعض المواطنين.
وفيما يتعلق بالوضع الراهن، أكد النعيمات أن الاحتماء داخل المنازل واتباع التعليمات التحذيرية الصادرة عن الجهات الرسمية يعد كافيا في الوقت الحالي لتفادي أية مخاطر.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:42

القبض على شخص يشتبه بقتله طفله في العقبة

12:23

شركات طيران تعلق رحلاتها إلى الشرق الأوسط وسط تصاعد التوتر- أسماء

12:01

كابيتال بنك يحصد جائزتي أفضل بنك في الأردن وأفضل تطبيق مصرفي في الأردن من Global Financial Market Review لعام 2025

11:52

الجيش يُجري صيانة لمنزل تضرر بسقوط مقذوف ناري في إربد

11:47

الاحتلال: تضرر خطوط الأنابيب ونقل الوقود في مصفاة حيفا جراء هجوم صاروخي إيراني

11:39

الأمن يعثر على جثة طفل متوفى منذ ايام في العقبة

11:33

الشائعات… خطر صامت يتفوق على الصواريخ في أوقات الأزمات

11:27

الأمم المتحدة: إغلاق مركزي تسجيل المفرق وإربد ونقل الخدمات إلى عمّان

11:22

وفيات الأحد 15-6-2025

10:39

إسرائيل تحذر الإيرانيين قرب المفاعلات النووية : أخلوا منازلكم فورا

10:24

عراقجي: استهداف منشآت نووية ذات طابع سلمي يجعل من الصراع مسألة إقليمية

10:16

كيف تصبح نائبآ

وفيات
وفيات الأحد 15-6-2025وفيات الاربعاء 11-6-2025وفاة الحاج أمجد علي الحديدي خلال تأدية طواف الوداع في مكةوفيات الثلاثاء 10-6-2025وفيات السبت 7-6-2025