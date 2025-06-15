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القبض على شخص يشتبه بقتله طفله في العقبة

5 ثواني ago
القبض على شخص يشتبه بقتله طفله في العقبة

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن بلاغاً ورد إلى غرفة عمليات شرطة العقبة مساء السبت، يفيد بالعثور على جثة طفل يبلغ من العمر سبع سنوات داخل شقة تعود لذويه.
وأضاف أنه جرى التحرك إلى الموقع، حيث تبين وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأن الطفل تعرض للطعن بواسطة أداة حادة.
وبين أنه ومن خلال التحقيقات الأولية تم الاشتباه بقيام والد الطفل بقتله، وجرى إلقاء القبض عليه، وبوشر التحقيق معه تمهيداً لإحالته إلى القضاء.


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