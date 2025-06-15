الاحتلال: تضرر خطوط الأنابيب ونقل الوقود في مصفاة حيفا جراء هجوم صاروخي إيراني

وطنا اليوم:أفاد إعلام عبري، الأحد، بأن خطوط الأنابيب ونقل الوقود في مصفاة حيفا تعرضت لأضرار جراء هجوم صاروخي نفذته إيران.

وأكدت مصادر من مصافي النفط “الإسرائيلية” أن الهجمات الصاروخية الإيرانية، التي استهدفت المنطقة صباح اليوم، تسببت في تعطل جزئي للبنية التحتية الحيوية في المنشأة.

وذكرت التقارير أن الضربات أثرت على خطوط النقل والتوزيع، مما أدى إلى انقطاعات في إمدادات الوقود، فيما تعمل فرق الطوارئ على تقييم حجم الأضرار وإعادة التشغيل.

ولم يتم الكشف عن إصابات بشرية حتى اللحظة، لكن سلطات الاحتلال “الإسرائيلية” أعلنت وضع خطة طوارئ لضمان استمرار الإمدادات.

يأتي هذا الهجوم في إطار التصعيد العسكري المستمر بين “إسرائيل” وإيران، حيث ردت طهران بهجمات صاروخية بعد عمليات “إسرائيلية” استهدفت مواقع إيرانية