شركة أمنية تعتمد نظام iGrafx المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة عملياتها التشغيلية

وطنا اليوم:أعلنت شركة أمنية عن اعتمادها لنظام iGrafx، الرائدة عالمياً في إدارة العمليات المؤسسية(BPM) ، وذلك بهدف تحسين كفاءة سير العمل وتعزيز الإنتاجية في مختلف وحداتها.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية ضمن مساعي أمنية المتواصلة لتعزيز كفاءتها التشغيلية وتبسيط إجراءات أعمالها، كما أنها تمثل تأكيداً جديداً على التزام الشركة بمواصلة الاستثمار في التقنيات المتقدمة، لا سيما حلول ذكاء العمليات ، بهدف تقديم خدمات فائقة الجودة لعملائها.

وقد جرى تنفيذ النظام الجديد في المقر الرئيسي للشركة في عمّان، وتم الانتهاء من تطبيقه بالكامل في شهر أيار من العام الجاري، ومن المتوقع أن يؤدي تطبيق نظام iGrafx إلى تحسينات ملموسة في حوكمة المنظومة الكاملة للإجراءات والسياسات في أمنية، بما في ذلك تحسين إدارة العمليات، وخفض التكاليف، ورفع مستوى الخدمة. مما سينتج عنه تجربة أكثر سلاسة لعملاء أمنية. وعلى مستوى القطاع، تضع هذه الخطوة معياراً جديداً للتميز التشغيلي والابتكار.

وفي تعليقه على هذه الخطوة، قال المهندس أمجد فروقة، المدير التنفيذي لدائرة أمن المعلومات واستمرارية الأعمال في شركة أمنية: “يُشكّل اعتماد نظام iGrafx نقطة تحول نوعية في رحلتنا نحو التميز التشغيلي، لقناعتنا بأن دمج التقنيات الحديثة في إدارة العمليات سيمكّننا من تحقيق مستويات غير مسبوقة من الكفاءة والمرونة. هذه الخطوة لا تُعزز فقط تجربتنا الداخلية، بل تنعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة لعملائنا من حيث السرعة، والدقة، والاستجابة.”

من جانبه، قال شعيب جاويد، رئيس قسم المنتجات في iGrafx :”نفخر بشراكتنا مع شركة أمنية في رحلتها نحو التميز التشغيلي. إن الحل الذي يقدمه نظام iGrafx، مصمم خصيصاً لتمكين المؤسسات من فهم عملياتها وتحسينها بشكل لم يسبق له مثيل. نحن واثقون من أن تبني أمنية لهذا الحل سيحقق لها فوائد كبيرة وسيعزز مكانتها كشركة رائدة في الابتكار في قطاع الاتصالات.”

تجدر الإشارة إلى أن هذا التعاون يأتي ضمن استراتيجية أمنية الأوسع لتسريع عملية التحول الرقمي داخل الشركة، وتعزيز قدرتها التنافسية في سوق الاتصالات عبر اعتماد أحدث الابتكارات التكنولوجية، بما يضمن جاهزيتها للنمو المستقبلي وتوسيع نطاق خدماتها بكفاءة واستدامة.