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ترامب يوضح ما سيحصل لو تعرضت أمريكا لهجوم من طهران

49 ثانية ago
ترامب يوضح ما سيحصل لو تعرضت أمريكا لهجوم من طهران

وطنا اليوم:قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فجر الأحد، إن الولايات المتحدة، لم يكن لها علاقة بالهجوم على إيران خلال الليل.
وأضاف في منشور على حسابه الرسمي على منصة (تروث): “إذا تعرضنا لهجوم بأي شكل من الأشكال من إيران، فإن القوة الكاملة للجيش الأميركي سترد بكل قوة بمستويات غير مسبوقة”.
وأشار ترامب إلى إمكانية إنهاء الصراع قائلًا: “يمكننا بسهولة التوصل إلى اتفاق بين إيران وإسرائيل، وإنهاء هذا الصراع الدموي”.
وكان ترامب قد قال في تدوينة سابقة، الجمعة: “قبل شهرين، أعطيت إيران مهلة 60 يوما لـ(إبرام صفقة). كان ينبغي عليهم التوصل إليها! اليوم هو اليوم الـ61. أخبرتهم بما يجب عليهم فعله، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك. الآن، ربما لديهم فرصة ثانية!”.
وفي تصريحات لشبكة CNN، الجمعة، قال ترامب إن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل، ووصف الضربات على إيران الليلة الماضية بأنها “هجوم ناجح للغاية”.
وأضاف ترامب في مكالمة هاتفية قصيرة: “نحن بالطبع ندعم إسرائيل، ومن الواضح أننا دعمناها كما لم يدعمها أحد من قبل”.
ومضى ترامب قائلا: “كان ينبغي على إيران أن تستمع إليّ عندما قلت لقد منحتهم إنذارا لمدة 60 يوما، ولا أعرف إن كنتم تعلمون، أن اليوم هو اليوم الـ61”.
وقال الرئيس الأمريكي: “يجب عليهم الآن أن يأتوا إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق قبل فوات الأوان. سيكون الوقت قد فات بالنسبة لهم. تعلمون أن الأشخاص الذين كنت أتعامل معهم قد ماتوا، المتشددون”. ولم يحدد الأشخاص الذين كان يشير إليهم.
وردا على سؤال حول ما إذا كان ذلك نتيجة للهجوم الإسرائيلي ، قال ترامب ساخرا: “لم يموتوا بسبب الإنفلونزا، لم يموتوا بسبب كوفيد”.


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