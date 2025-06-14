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جمعية المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى /قضاء جرينه تشيد بالجهود الكبيره التي تبذلها القوات المسلحه والجيش العربي لسرعة الرد ورصد الأهداف الجوية

4 دقائق ago
جمعية المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى /قضاء جرينه تشيد بالجهود الكبيره التي تبذلها القوات المسلحه والجيش العربي لسرعة الرد ورصد الأهداف الجوية

وطنا اليوم – أشادت جمعية المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى /قضاء جرينه ممثلة برئيسها المقدم المتقاعد محمد عودة الشوابكة واعضاء الهيئة الادارية والعامة بالجهود الكبيره التي تبذلها القوات المسلحة الباسلة الجيش العربي ممثلة بنسور سلاح الجو الملكي الباسل ويقظته التي تعكس المهاره العالية وابطال الدفاع الجوي وسرعة الرد ورصد الأهداف الجوية والتعامل معها بحرفية عالية دون اخطاء وضمان سلامة المواطنين وهذا ما ظهر بوضوح خلال هذه الأزمة.
وأشادت الجمعية بالأخوة المواطنيين اتباع التعليمات الصادرة من الأجهزة الأمنيهدة والجهات المختصة والإبتعاد عن الشظايا أو لمسها كما تشير تعليمات الأمن العام والجهات الاخرى المختصه بذلك.
كما اشادوا بجهود مديرية الأمن العام والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ودورهم في توجيه المواطنيين من خلال تفعيل صفارات الإنذار في الوقت المناسب وتوجيه المواطنين من خلال القنوات الرسمية ووسائل الإعلام مما ساعد في تهدئة الأوضاع ومنع حالات التوتر والارتباك.

 


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