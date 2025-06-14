400 مستفيد من اليوم الطبي المجاني للبر والاحسان في أم صيحون بلواء البترا عمان

وطنا اليوم – قدمت حملة البر والإحسان التي ينفذها الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية(جهد)، خدمات استشارية وعلاجية لنحو 400 مراجع ضمن فعاليات اليوم الطبي المجاني الذي أقامته أمس في قرية أم صيحون بلواء البترا.

وعاينت الكوادر الطبية المشاركة في اليوم الطبي، الذي نظم ضمن برنامج لمسة شفاء للحملة وبالتعاون مع سلطة إقليم البترا التنموي السياحي وجمعية أجنحة الأمل وجمعية مبرة معان الخيرية ومركز الشامي للعيون، 15 مريضا لحاجتها مزيدا من التدخلات العلاجية والجراحية التي ستعمل الحملة على متابعتها في اطار شراكتها مع القطاع الطبي الخاص.

كما رصدت الكوادر الطبية. ضمن متابعتها للقضايا الصحية في المنطقة، والمرتبطة بقلة الوعي الصحي والاجراءات الوقائية،

وتم تقديم التوعية بشأنها، لا سميا ما يتعلق بالصحة الانجابية والعناية الشخصية.

وشملت فعاليات اليوم الطبي، الذي أقيم في

مدرسة البترا الثانوية للبنين التابعة لمديرية التربية والتعليم للثقافة العسكرية، تخصصات الباطنية والقلب، العيون، الأطفال، الأنف والأذن والحنجرة، الجلدية، الصدرية، العظام، وعيادتي النسائية والأسنان المتنقلة، فيما تم تقديم الادوية والمجانية اللازمة للمرضى.