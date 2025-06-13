نتنياهو: من المحتمل أن يكون الرد الإيراني على موجات عنيفة جدا

وطنا اليوم:توقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الجمعة “عدة موجات من الهجمات الإيرانية” ردا على الضربات الإسرائيلية على مواقع عسكرية ونووية في الجمهورية الإسلامية.

وقال نتنياهو في كلمة مصورة “نتوقع أن نتعرض لعدة موجات من الهجمات الإيرانية”

وتابع قائلا إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بخططها لمهاجمة إيران قبل تنفيذها. وذكر نتنياهو في رسالة مرئية مسجلة “أترك الموقف الأميركي للأمريكيين. لقد أبلغناهم بشكل مسبق. كانوا على علم بالهجوم. ماذا سيفعلون الآن؟ أترك ذلك للرئيس (دونالد) ترامب. فهو يتخذ قراراته باستقلالية”.

وتابع “لن أتحدث نيابة عنه (ترامب). إنه يفعل ذلك بكل إقناع وحزم. قال إن إيران لا يمكنها امتلاك أسلحة نووية، ولا يمكنها امتلاك قدرات لتخصيب اليورانيوم”.

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي “كان من الضروري التحرك وحددت موعد التنفيذ في نهاية أبريل 2025 (لكن) لأسباب مختلفة، لم ينجح الأمر”.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قال نتنياهو إن إسرائيل نفذت ضربة افتتاحية ناجحة ضد إيران، مشيراً إلى أن الجيش الإسرائيلي ضرب “قلب برنامج التخصيب النووي الإيراني وقلب برنامج الأسلحة النووية الإيرانية”، وذلك في تعليقه على الضربات الإسرائيلية على عدة مواقع في الداخل الإيراني، ما تسبب في مقتل عدد من القادة العسكريين والعلماء النوويين بإيران، إضافة إلى استهداف عدد من المواقع العسكرية والنووية من بينها منشأة نطنز التي تعتبر موقع التخصيب الرئيسي في إيران.

وقال نتنياهو في رسالة مصوّرة “لقد نفذنا ضربة افتتاحية ناجحة للغاية.. وسنحقّق المزيد”.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن الضربات الأولى على إيران كانت “ناجحة للغاية”، وطالب الإسرائيليين بالامتثال للتوجيهات العسكرية بشأن تدابير السلامة العامة، مؤكداً أن “المواطنين قد يضطرون للبقاء في ملاجئ لفترات طويلة”.

وأكد نتنياهو أن الهجوم طال قلب برنامج الأسلحة النووية الإيرانية، ومنشأة التخصيب الرئيسية الإيرانية في نطنز، وعلماء فيزياء نووية. وقال نتنياهو في خطاب تلفزيوني: “لقد أطلقت إسرائيل للتو عملية “الأسد الصاعد”، وهي عملية عسكرية محددة الأهداف تسعى إلى القضاء على التهديد الذي تشكله إيران على وجود إسرائيل. هذه العملية سوف تستمر عدة أيام طالما كان ذلك ضرورياً”.

وأضاف نتنياهو أن الغرض الرئيسي من الضربات هو تعطيل البرنامج النووي الإيراني.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن طهران لا تريد تسوية النزاع بشأن برنامجها النووي من خلال الدبلوماسية، ولا تريد التخلي عن قدرات تخصيب اليورانيوم، وبالتالي لم يكن أمام إسرائيل خيار سوى المضي قدماً في توجيه الضربات.

وأردف نتنياهو “لقد ضربنا قلب برنامج التخصيب النووي الإيراني، وضربنا قلب برنامج الأسلحة النووية الإيرانية، وهاجمنا منشأة التخصيب الرئيسية الإيرانية في نطنز، واستهدفنا علماء فيزياء نووية بارزين يعملون على القنبلة الإيرانية، وضربنا أيضاً قلب برنامج الصواريخ الإيراني”.

وقبلها، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خطاب على موقع “يوتيوب” إن الهجمات الإسرائيلية ستستمر “لأيام عديدة حسب ما يتطلبه الأمر لإزالة هذا التهديد”.

وقال مسؤولان إسرائيليان إن إسرائيل تتوقع ردا إيرانيا في غضون الساعات القادمة، وأن الرد الإيراني قد يتضمن إطلاق المئات من الصواريخ الباليستية.

إلى ذلك قالت إسرائيل إنه لم يكن أمامها خيار سوى مهاجمة إيران مضيفة أنها حصلت على معلومات استخباراتية تفيد بأن طهران تقترب من “نقطة اللاعودة” في سعيها لامتلاك سلاح نووي.