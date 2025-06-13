مصر تُفعّل طوارئ الغاز بعد توقف إمدادات الشرق

وطنا اليوم:أعلنت وزارة البترول المصرية، يوم الجمعة، تفعيل “خطة الطوارئ” المُعدة مسبقا، والخاصة بأولويات الإمداد بالغاز الطبيعي، “نظرًا للأعمال العسكرية التي نشبت بالمنطقة وتوقف إمدادات الغاز من الشرق”.

وأعلنت وزارة البترول المصرية في بيان إيقاف إمدادات الغاز الطبيعي لبعض الأنشطة الصناعية، “نظرا للأعمال العسكرية التي نشبت بالمنطقة وتوقف إمدادات الغاز من الشرق”.

كما أعلنت رفع استهلاك محطات الكهرباء للمازوت إلى أقصى كمية متاحة والتنسيق لتشغيل بعض المحطات بالسولار، وذلك في إجراء احترازي حفاظا على استقرار شبكة الغاز الطبيعي وعدم اللجوء لتخفيف أحمال شبكة الكهرباء، ترقبا لإعادة ضخ الغاز الطبيعي من الشرق مرة أخرى

ووفقا للبيان، وصلت سفن “إعادة التغييز” الثلاث إلى مصر، وإن سفينة منهم تقوم حاليا بإعادة التغييز وضخ الغاز إلى الشبكة القومية للغازات الطبيعية، والسفينتين الآخرين جاري تجهيزهم وربطهم على الموانئ لبدء ضخ الغاز الطبيعي منهم وتواصل غرفة العمليات الخاصة بشبكة الغاز الطبيعي متابعة الموقف على مدار 24 ساعة، ووضع شبكة الغاز آمن كذلك احتياطي المازوت.

وقد قام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مع وزير البترول والثروة المعدنية بزيارة المركز القومي للتحكم في الغاز للوقوف على اخر مستجدات تفعيل خطة الطوارئ.

كذلك قام وزير البترول بزيارة لميناء السخنة لتعجيل ربط مركب التغييز الثالثة بالشبكة القومية للغازات الطبيعية.

وعقد رئيس الوزراء المصري اجتماعا مع وزيري الكهرباء والبترول للوقوف على آخر المستجدات ومتابعة تفعيل خطة الطوارئ.