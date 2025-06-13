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هيئة تنظيم الطاقة: مستويات الإشعاع في الأردن مستقرة

31 ثانية ago
هيئة تنظيم الطاقة: مستويات الإشعاع في الأردن مستقرة

وطنا اليوم:أكدّ رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة، أن جميع قراءات الرصد الإشعاعي البيئي في مختلف مناطق المملكة تؤكد أن مستويات الإشعاع مستقرة تمامًا، وتقع ضمن الحدود الطبيعية المعتمدة وبدون أي تغير يُذكر، وذلك وفقًا للبيانات الفورية الصادرة عن منظومة الرصد الوطني التابعة للهيئة.
وأضاف السعايدة أن الهيئة، انطلاقًا من دورها الرقابي المحوري، تُشرف على منظومة متكاملة للرصد الإشعاعي البيئي، تعمل بكفاءة عالية وعلى مدار 24 ساعة دون انقطاع، باستخدام أجهزة تقنية متقدمة ترصد مستويات الإشعاع بدقة لحظية، ويتم تحليلها بشكل مباشر عبر مركز المراقبة والطوارئ من خلال كوادرها الفنية المتخصصة والمؤهلة بهذا المجال.
وأشار في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، إلى أن الهيئة تتابع التطورات الإقليمية من منطلق مسؤوليتها الوطنية، وبالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة محليًا ودوليًا، مؤكداً أن كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية مفعّلة ضمن خطة مؤسسية واضحة ومحدّثة.
ولفت إلى أن الهيئة تعمل بمنهجية علمية صارمة تضمن الجاهزية الكاملة والاستجابة الفورية لأي طارئ، مع التأكيد أنه لم يُسجل أي تغير إشعاعي على الإطلاق داخل المملكة.
وتابع رئيس الهيئة: “نحن ملتزمون بتوفير المعلومات الدقيقة للمواطنين في وقتها، ضمن أقصى درجات الشفافية والمسؤولية”.


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