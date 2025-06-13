الملكية الأردنية: أُبلغنا بتمديد إغلاق الأجواء الأردنية حتى الساعة 10 ليلا

وطنا اليوم:قال الرئيس التنفيذي لشركة الملكية الأردنية سامر المجالي إنه تمد تمديد إغلاق أجواء المملكة حتى الساعة العاشرة ليلا .

وأضاف المجالي في تصريح أنه وبناء على ذلك لا يوجد رحلات للملكية الليلة.

وأكد المجالي أن معظم رحلات الملكية المجدولة مسبقا والمتجهة للأردن استأنفت مسارها إلى عمّان وستصل خلال ساعات قليلة وبقيت طائرتان أو ثلاث طائرات ستقلع غدا صباحا.