بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

وزير الخارجية يدين العدوان على إيران: هذه الاعتداءات لن تجلب الأمن لأحد

12 ثانية ago
وزير الخارجية يدين العدوان على إيران: هذه الاعتداءات لن تجلب الأمن لأحد

وطنا اليوم:أدان نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية أيمن الصفدي، الجمعة، الهجوم الإسرائيلي على إيران، واصفًا إياه بأنه “عمل استفزازي” ينتهك القانون الدولي بشكل صارخ، ويجر المنطقة نحو “هاوية حرب إقليمية”.
وأشار الصفدي في تغريدة عبر منصة “إكس” إلى أن الهجوم يأتي في وقت حرج للغاية، بينما كانت الولايات المتحدة تتفاوض على اتفاق نووي مع إيران، كان من شأنه تجنيب المنطقة والعالم تصعيدًا خطيرًا.
ودعا الصفدي إلى اتخاذ خطوات فورية لتهدئة التوتر، مؤكدًا أن مثل هذه الاعتداءات لن تجلب الأمن لأي طرف، وأن الدبلوماسية والالتزام بالقانون الدولي واحترام سيادة الدول وحقوقها هي السبيل لتحقيق الأمن.
وأكد أن الأردن سيواصل العمل من أجل خفض التصعيد الإقليمي، الذي يجب أن يبدأ بإنهاء العدوان على غزة وخلق مسار لا رجعة فيه نحو إقامة دولة فلسطينية على أساس حل الدولتين، مشددًا على أن السلام العادل القائم على هذا الحل هو الضمان الوحيد لأمن الجميع.
وحذر الصفدي من أي انتهاك للمجال الجوي الأردني أو تهديد لسلامة الشعب الأردني من أي طرف، مؤكدًا أن الأردن سيفعل كل ما في وسعه لحماية بلاده وشعبها، وأنه لن يكون ساحة قتال لأي طرف.
كما دعا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لنزع فتيل التوتر، وتحقيق وقف إطلاق النار في غزة، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية على نطاق واسع عبر وكالات الأمم المتحدة، ووقف “التهور الإسرائيلي” والاستفزازات وتجاهل القانون الدولي وحق المنطقة في العيش بسلام.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:02

حزب العمال: ان لم يردع العالم إسرائيل فان العالم سيسير إلى حتفه

10:58

الاحتلال يغلق أبواب المسجد الأقصى بالتزامن مع فرض إغلاق شامل على الضفة

10:46

إيران تعلن مقتل شخصيات قيادية وعلماء نوويين جراء الهجمات الإسرائيلية

10:16

السيوف يكتب: حين يتهدد الوجود: هل اقتربت ساعة الجنون الدولي في سماء إيران؟

10:12

الضمان في أوقات الحروب وضمان سلاسل الإمداد الاجتماعي

10:10

مديرية الأمن العام تدعو لتجنب المناطق المفتوحة خلال إطلاق صافرات الإنذار

10:05

أسعار النفط تقفز بأكثر من 10% بعد الهجمات الإسرائيلية على إيران

10:00

طهران تحمّل تل أبيب وواشنطن مسؤولية التصعيد وتتوعد برد حاسم

09:53

الجيش يعترض صواريخ وطائرات مسيرة دخلت المجال الجوي الأردني

09:49

الجيش الإسرائيلي: 200 مقاتلة شاركت في الهجوم على إيران

09:41

إطلاق صافرات الإنذار للتنبيه من دخول أي صواريخ أو مسيّرات أجواء الأردن

09:35

المومني: المملكة لم ولن تسمح باختراق أجوائها ولن تكون ساحة حرب لأي صراع

وفيات
وفيات الاربعاء 11-6-2025وفاة الحاج أمجد علي الحديدي خلال تأدية طواف الوداع في مكةوفيات الثلاثاء 10-6-2025وفيات السبت 7-6-2025وفيات الجمعة 6 – 6 – 2025