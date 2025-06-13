وزير الخارجية يدين العدوان على إيران: هذه الاعتداءات لن تجلب الأمن لأحد

وطنا اليوم:أدان نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية أيمن الصفدي، الجمعة، الهجوم الإسرائيلي على إيران، واصفًا إياه بأنه “عمل استفزازي” ينتهك القانون الدولي بشكل صارخ، ويجر المنطقة نحو “هاوية حرب إقليمية”.

وأشار الصفدي في تغريدة عبر منصة “إكس” إلى أن الهجوم يأتي في وقت حرج للغاية، بينما كانت الولايات المتحدة تتفاوض على اتفاق نووي مع إيران، كان من شأنه تجنيب المنطقة والعالم تصعيدًا خطيرًا.

ودعا الصفدي إلى اتخاذ خطوات فورية لتهدئة التوتر، مؤكدًا أن مثل هذه الاعتداءات لن تجلب الأمن لأي طرف، وأن الدبلوماسية والالتزام بالقانون الدولي واحترام سيادة الدول وحقوقها هي السبيل لتحقيق الأمن.

وأكد أن الأردن سيواصل العمل من أجل خفض التصعيد الإقليمي، الذي يجب أن يبدأ بإنهاء العدوان على غزة وخلق مسار لا رجعة فيه نحو إقامة دولة فلسطينية على أساس حل الدولتين، مشددًا على أن السلام العادل القائم على هذا الحل هو الضمان الوحيد لأمن الجميع.

وحذر الصفدي من أي انتهاك للمجال الجوي الأردني أو تهديد لسلامة الشعب الأردني من أي طرف، مؤكدًا أن الأردن سيفعل كل ما في وسعه لحماية بلاده وشعبها، وأنه لن يكون ساحة قتال لأي طرف.

كما دعا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لنزع فتيل التوتر، وتحقيق وقف إطلاق النار في غزة، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية على نطاق واسع عبر وكالات الأمم المتحدة، ووقف “التهور الإسرائيلي” والاستفزازات وتجاهل القانون الدولي وحق المنطقة في العيش بسلام.