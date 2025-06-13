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حزب العمال: ان لم يردع العالم إسرائيل فان العالم سيسير إلى حتفه

31 ثانية ago
حزب العمال: ان لم يردع العالم إسرائيل فان العالم سيسير إلى حتفه

وطنا اليوم:حزب العمال يدين وبأشد العبارات البلطجة إلا.س.را.ئيلية في منطقتنا واستهداف الجمهورية الإسلامية الإيرانية بقادتها وعلمائها وشعبها ومنشآتها الأمر الذي يشكل عدوانا سافرا على سيادتها وخرقا فاضحا لميثاق الأمم المتحدة.

ويحذر الحزب من ان العالم ان استمرّ في سياسته بالسماح للكيان الغاصب بفعل ما يريد دونما رادع ودونما فعل حاسم من مجلس الامن فإنه يكون قد سطر نهايته بيده، فسقوط هيئة الامم المتحدة والقانون الدولي وكل المنظومات الدولية التي وجدت لتنظيم سلوك دول العالم يعني سيادة حكم الغاب ويعني ان الاحتمالات تغدو مفتوحة على كل ما هو غير مقبول وان صندوق باندورا سيفتح على مصراعيه، وعلى الجميع ان يتحسس رأسه !

ويعزي الحزب الشعب الايراني وقيادته في الشهداء الكبار الذين تم اغتيالهم دون وجه حق ويدعو الله ان يحفظ منطقتنا وشعوبها من شرور هذا الكيان اللقيط الذي تحميه كل قوى الهيمنة والاستعمار في عالم بات معصوب العينين مسلوب الإرادة يمشي إلى حتفه .


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