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الجيش يعترض صواريخ وطائرات مسيرة دخلت المجال الجوي الأردني

دقيقة واحدة ago
الجيش يعترض صواريخ وطائرات مسيرة دخلت المجال الجوي الأردني

وطنا اليوم:صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية -الجيش العربي أن طائرات سلاح الجو الملكي وأنظمة الدفاع الجوي اعترضتا صباح الجمعة، عددا من الصواريخ والطائرات المسيرة التي دخلت المجال الجوي الأردني.
وبين المصدر أن طائرات سلاح الجو الملكي تعمل وفق درجة عالية من الجاهزية لحماية سماء المملكة الأردنية الهاشمية والحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطنين.
وأضاف أن عملية الاعتراض جاءت استجابة لتقديرات عسكرية بحتمية سقوط صواريخ وطائرات مسيرة في الأراضي الأردنية ومنها مناطق مأهولة بالسكان ما قد يتسبب بخسائر.
وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تعمل على مدار الساعة لحماية حدود الوطن برا وبحرا وجوا، ولن تسمح بانتهاك المجال الجوي الأردني تحت أي ظرف، مهيبا بالمواطنين عدم تناقل الشائعات والروايات التي من شأنها إثارة حالة من الهلع والفوضى وضرورة تلقي المعلومات من مصادرها الرسمية.


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