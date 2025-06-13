الأردن يغلق أجواءه ويعلّق الطيران مؤقتا تحسبا لأي تصعيد إقليمي

وطنا اليوم:أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني إغلاق أجواء المملكة بشكل مؤقت وتعليق حركة الطيران أمام جميع الطائرات؛ الآتية والمغادرة والعابرة للمملكة، وذلك تحسبا لأية مخاطر قد تنتج من جراء التصعيد الحاصل في المنطقة.

وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو في تصريح صحفي، الجمعة، إن القرار يأتي التزاما بالاتفاقيات الدولية لسلامة الطيران المدني ومنها اتفاقية شيكاغو للطيران المدني المتعلقة بقواعد الملاحة الجوية وسلامتها.

وأضاف أن الأولوية في الدرجة الأولى هي سلامة المسافرين، وسلامة الطائرات المغادة والقادمة، داعيا المواطنين والمسافرين إلى عدم التوجه إلى المطار إلا بعد التأكد من شركة الطيران ومن مجموعة المطار بأن الرحلة قائمة وفي موعدها.

وأشار مستو إلى أن الإغلاق شمل أيضا دولا في الإقليم ما استدعى من الشركات إعادة جدولة رحلاتها وتأجيلها إلى حين تحسّن الأوضاع، موضحا أن في حال كانت المؤشرات إيجابية بعدم وجود تهديد لسلامة الطيران تعود حركة الطيران.

ولفت مستو النظر إلى أن القرار يأتي ضمن إجراءات احترازية اتخذتها الهيئة خشية تأثير ما يجري على عملية الطيران والمسافرين وسلامتهم، مبينا أنه ستتم مراجعة القرار وفقا للتطورات الجارية وتقييم مستوى المخاطر.

وأفاد بأن الهيئة تعمل بشكل مستمر على إبلاغ شركات الطيران بالمعلومات اللازمة لإطلاع المسافرين والمعنيين على آخر البيانات المتعلقة بالتعليق المؤقت لحركة الطيران.