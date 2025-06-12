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مراهقة يتيمة تُلقي بنفسها من مرتفع في عمّان

28 ثانية ago
مراهقة يتيمة تُلقي بنفسها من مرتفع في عمّان

وطنا اليوم:توفّيت مراهقة تبلغ من العمر 15 عامًا بعد أن ألقت بنفسها من مرتفع جبل “الكسارات”، الذي يُقدَّر ارتفاعه بـ30 مترًا، في منطقة المريخ بالعاصمة عمّان، وفقا لمصدر مقرب من التحقيق.
وقال المصدر إن مدّعي عام عمّان فتح تحقيقًا في الحادثة للوقوف على أسبابها.
وأضاف مصدر مقرّب من التحقيق أن والدة الفتاة متوفاة منذ زمن، فيما يعيش والدها خارج الأردن لكونه مطلوبًا على خلفية قضية.
وأشار المصدر إلى أن الفتاة كانت تعيش في منزل أقاربها مع شقيقها البالغ من العمر 10 سنوات.
كما أوضح المصدر أن الطبيب الشرعي، وبعد الكشف الظاهري على الجثة، تبيّن أنها تعرّضت لكسور متعددة في الرأس والجسم، إضافة إلى نزف دموي.
وقد أمر مدّعي عام عمّان بنقل الجثة إلى المركز الوطني للطب الشرعي لتشريحها وبيان سبب الوفاة.


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