لأول مرة.. الضمان تتيح تقسيط المديونية المترتبة على القطاع السياحي

وطنا اليوم:قال مدير إدارة القضايا والتحصيل في مؤسسة الضمان الاجتماعي محمد أبو الهيجاء، إن المؤسسة سهلت إجراءات تقسيط المديونية المترتبة على منشآت القطاع السياحي لمدة سداد تصل إلى 180 قسطا.

وأضاف أبو الهيجاء في بيان صحفي الخميس، أن القرار جاء مراعاة لأوضاع المنشآت السياحي التي تضررت نتيجة الظروف التي مرت بها المنطقة والتي انعكست سلبا على الحركة السياحية وبيئة العمل لهذا القطاع.

وأوضح أن المؤسسة راعت الأوضاع الاقتصادية للقطاع السياحي، ومنحته ميزة إضافية تمثلت بتقديم طلب تقسيط المديونية أو إعادة جدولة اتفاقية التقسيط الفعالة حتى تاريخ 31-12-2025، داعيا إلى الإسراع للاستفادة من قرار مجلس إدارة المؤسسة قبل انتهاء الفترة المحددة لا سيما أن هذا القرار اتخذ لأول مرة في تاريخ المؤسسة.

ونظمت المؤسسة بالشراكة مع جمعية الفنادق الأردنية، ورشة عمل توعوية لضباط ارتباط المنشآت الفندقية السياحية التي ترتب عليها مديونية للضمان، وتناولت الورشة آلية الاستفادة من قرار مجلس إدارة المؤسسة بتقسيط المديونية بنسبة فائدة مقدارها 0% للمنشآت المدينة