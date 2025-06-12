بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

لأول مرة.. الضمان تتيح تقسيط المديونية المترتبة على القطاع السياحي

22 ثانية ago
لأول مرة.. الضمان تتيح تقسيط المديونية المترتبة على القطاع السياحي

وطنا اليوم:قال مدير إدارة القضايا والتحصيل في مؤسسة الضمان الاجتماعي محمد أبو الهيجاء، إن المؤسسة سهلت إجراءات تقسيط المديونية المترتبة على منشآت القطاع السياحي لمدة سداد تصل إلى 180 قسطا.
وأضاف أبو الهيجاء في بيان صحفي الخميس، أن القرار جاء مراعاة لأوضاع المنشآت السياحي التي تضررت نتيجة الظروف التي مرت بها المنطقة والتي انعكست سلبا على الحركة السياحية وبيئة العمل لهذا القطاع.
وأوضح أن المؤسسة راعت الأوضاع الاقتصادية للقطاع السياحي، ومنحته ميزة إضافية تمثلت بتقديم طلب تقسيط المديونية أو إعادة جدولة اتفاقية التقسيط الفعالة حتى تاريخ 31-12-2025، داعيا إلى الإسراع للاستفادة من قرار مجلس إدارة المؤسسة قبل انتهاء الفترة المحددة لا سيما أن هذا القرار اتخذ لأول مرة في تاريخ المؤسسة.
ونظمت المؤسسة بالشراكة مع جمعية الفنادق الأردنية، ورشة عمل توعوية لضباط ارتباط المنشآت الفندقية السياحية التي ترتب عليها مديونية للضمان، وتناولت الورشة آلية الاستفادة من قرار مجلس إدارة المؤسسة بتقسيط المديونية بنسبة فائدة مقدارها 0% للمنشآت المدينة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:10

الأردن يوقع اتفاقية مقر مع حلف الناتو لاستضافة مكتب ارتباط دبلوماسي في عمّان

18:59

ولي العهد يفتتح مجمع العقبة الوطني للتدريب المهني

16:53

ارتفاع حصيلة فيضانات جنوب أفريقيا إلى 49 قتيلا

16:25

الأردن يعزي جنوب إفريقيا بضحايا العواصف الثلجية والأمطار

16:19

الأردن يعزي بضحايا تحطم طائرة في مطار مدينة أحمد آباد غرب الهند

16:14

أمين عام وزارة التربية والتعليم تتفقد مدارس في لواء الجامعة

16:08

التربية تعمم بضرورة ترخيص المنصات التي تقدم برامج أو مواد تعليمية

15:53

مصر توقف 200 ناشط في المسيرة العالمية لغزة

15:37

زيادة نقل البضائع إلى سوريا عبر الأردن ترفع حاويات الترانزيت في ميناء العقبة 127%

15:16

الشرطة الهندية تؤكد مصرع جميع ركاب الطائرة المنكوبة وتكشف جنسياتهم

15:01

زين تُنظّم بطولة البادل لموظفيها بمشاركة 30 فريقاً

14:56

منصّة زين تنظّم جناحاً خاصاً لـ 20 مصمماً أردنياً في البازار اللبناني

وفيات
وفيات الاربعاء 11-6-2025وفاة الحاج أمجد علي الحديدي خلال تأدية طواف الوداع في مكةوفيات الثلاثاء 10-6-2025وفيات السبت 7-6-2025وفيات الجمعة 6 – 6 – 2025