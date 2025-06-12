الأردن يوقع اتفاقية مقر مع حلف الناتو لاستضافة مكتب ارتباط دبلوماسي في عمّان

وطنا اليوم:وقّعت المملكة الأردنية الهاشمية وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الخميس، اتفاقية استضافة مكتب الارتباط الدبلوماسي للحلف في العاصمة عمّان.

ووقّع الاتفاقية عن الجانب الأردني السفير المعتمد لدى حلف الناتو السيد يوسف البطاينة، وعن الحلف المُمثل الخاص للجوار الجنوبي السيد خافيير كولومينا، وذلك خلال مراسم رسمية أُقيمَت في المقر الرئيسي لإدارة الحلف في بروكسل.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التواصل الدبلوماسي والحوار السياسي بين المملكة والحلف، لا سيما تكثيف برامج الدعم والشراكة للأردن في مجال بناء القدرات، ومواجهة التحديات، وتعزيز التنسيق والتعاون الإقليمي في مجالات منها الأمن ومكافحة الإرهاب، وإدارة الأزمات، والأمن السيبراني، والحماية المدنية، والتعاون العلمي، والتغير المناخي.

وأكّد السفير البطاينة أن توقيع الاتفاقية يُمثل خطوة متقدمة في مسار الشراكة الاستراتيجية التي تمتد لعقود بين الأردن والناتو، كما أن اختيار عمّان لافتتاح أول مكتب للناتو في المنطقة يُجسّد الدور الفاعل والمحوري الذي تضطلع به المملكة في تعزيز السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

من جهته، أشاد مُمثل الأمين العام السيد كولومينا بالعلاقات المتميزة مع المملكة الأردنية الهاشمية، مُثمّنًا استضافة الأردن للمكتب ودور الأردن المحوري في المنطقة، باعتباره شريكًا موثوقًا للحلف في مجالات متعددة.

ويُعد الأردن أحد الشركاء الأساسيين للناتو من خارج الحلف، ويستفيد الأردن من العديد من برامج ومبادرات الحلف الهادفة إلى تعزيز بناء القدرات الدفاعية والمدنية والتنسيق في مواجهة التحديات.