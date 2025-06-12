ارتفاع حصيلة فيضانات جنوب أفريقيا إلى 49 قتيلا

وطنا اليوم:قال رئيس وزراء مقاطعة كيب الشرقية في جنوب أفريقيا أوسكار مابويان إن ما لا يقل عن 49 شخصا لقوا حتفهم في مقاطعة كيب الشرقية، بعد أن تسبّب منخفض جوي شديد البرودة في هطول أمطار كثيفة على عدد من مناطق البلاد.

وقال مسؤولون إن من المتوقع ارتفاع عدد القتلى مع بدء السلطات عمليات البحث والإنقاذ في مقاطعة الكيب الشرقية بجنوب البلاد.

وأفاد رئيس الوزراء بأن الأمطار التي دمّرت المنازل تسبّبت في وفاة 6 طلاب من الثانوية جرفتهم المياه، بعدما حاصرت السيول الحافلة التي كانت تُقلّهم قرب أحد الأنهار، مشيرا إلى أن 4 آخرين ما زالوا في عداد المفقودين.

وفي إحاطة للصحافة، قال رئيس وزراء مقاطعة كيب الشرقية إن التقرير الذي تلقّاه أفاد بالعثور على جثث 6 طلاب كانوا على متن الحافلة المدرسية التي حاصرتها السيول على أحد الطرق الواقعة قرب النهر.

كارثة كبيرة

وقال المسؤول الجنوب الأفريقي إن عمليات البحث مستمرة، واصفا ما يقع من الخسائر بأنه من أسوأ الكوارث التي عرفتها المقاطعة.

ومنذ مطلع الأسبوع الجاري، شهدت أجزاء واسعة من البلاد تساقط أمطار مصحوبة بالثلوج والرياح الشديدة، تسبّبت في إغلاق عدد من الطرق الرئيسية، وخسائر كبيرة في شبكة التيار الكهربائي، مما أدى إلى تفاقم معاناة المتضررين.

وتسببت كثرة الأمطار والسيول في نزوح مئات الأشخاص من منازلهم في المناطق الشرقية، ويقيمون حاليا في قاعات وأماكن عامة.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد حذّرت نهاية الأسبوع الماضي من منخفض جوي خطير، داعية المواطنين إلى أخذ الحيطة والالتزام بإجراءات السلامة.

وفي سياق متصل، وجّه رئيس البلاد سيريل رامافوزا مساء أمس الأربعاء كلمة إلى المواطنين، قدم من خلالها التعزية لعائلات الضحايا والمفقودين.

وقال رامافوزا إن الحكومة ستقّدم المساعدات لعائلات الضحايا، وجميع المتضررين من المأساة التي عاشتها بلاده هذه الأيام.