الإفراج عن فتاة أساءت لمنتخب العراق.. وعقوبة كبيرة تنتظرها

وطنا اليوم:قررت الجهات المختصة، الإفراج عن فتاة أُوقفت أخيرًا على خلفية نشرها مقطع فيديو يتضمن إساءة إلى لمنتخب عربي وجمهوره، ووُجّهت لها تهمة “إثارة الفتن والنعرات المذهبية والعنصرية”.

وبحسب مصادر فإن الفتاة طالبة جامعية في سنتها الثالثة بإحدى الجامعات الرسمية، وقد تُواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات في حال إثبات التهمة وتحويل القضية إلى القضاء.

وكان مصدر أمني قد صرّح في وقت سابق بأن وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، ألقت القبض على الفتاة بعد نشرها محتوى مسيئًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، موضحًا أنه سيتم تحويلها إلى القضاء بعد استكمال التحقيقات.

وأكد المصدر أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع مثل هذه التصرفات الفردية التي لا تعكس أخلاق الأردنيين، مشددًا على أن القانون سيُطبق على كل من يسيء أو يخرج عن إطار الروح الرياضية